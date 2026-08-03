Esté pilas que ya rotó el pico y placa en Medellín: ¿desde cuándo empiezan las multas y de cuánto serán?

Los conductores de carro con placa finalizada en 5 y 8 estrenaron la nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá, que estará vigente para el segundo semestre de este año. Durante esta semana las sanciones serán pedagógicas, es decir, que los infractores tendrán que ir a un curso sin cobro económico, pero luego sí se tendrá que pagar una multa. El cambio de la medida comenzó a regir desde las 5:00 de la mañana de este lunes, también para las motos cuyo primer dígito sean los dos números ya mencionados. Quienes irrespeten la medida de acá al jueves deberán cumplir con la asistencia al curso en un periodo de dos semanas o, de lo contrario, se les hará el cobro equivalente del mismo con el valor de la multa íntegra por esta infracción.

La restricción durará hasta las 8:00 de la noche en los 10 municipios del Valle de Aburrá, teniendo vías exentas de la restricción como la autopista Sur y la avenida Regional, así como la vía al Túnel de Occidente, la vía Las Palmas, la variante a Caldas y la vía vieja a Caldas, por mencionar las más importantes. Para el resto de la semana, la medida quedó así, siendo el último número para carros particulares y el primero para motocicletas de dos y cuatro tiempos: -Martes: 1 y 4 -Miércoles: 0 y 2 -Jueves: 3 y 6 -Viernes: 7 y 9 Entérese: ¿Qué días hay más taco en Medellín y el Valle de Aburrá? Carros con estas placas son los que más ruedan

¿Cuánto vale la multa por pico y placa en Medellín?

A partir del próximo lunes 10 de agosto, quienes circulen teniendo esta medida recibirán una sanción de 633.111 pesos, que equivalen a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), medida con la que se cobra esta sanción desde 2024. Es necesario recordar que desde 2021 se desligaron las sanciones de tránsito del salario mínimo. Esta sanción podrá ser cobrada mediante cámaras de fotodetección de Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta (las de Envigado están en zonas exentas de la medida). Los agentes de tránsito de los 10 municipios también están facultados para imponer los comparendos y, de paso, inmovilizar los automotores, sí así lo consideran. Esta rotación estará vigente, en principio, hasta el 29 de enero de 2027 y a mediados de ese mes se daría a conocer cómo quedaría. No obstante, queda en manos de la administración distrital hacer cualquier modificación a la restricción, según lo que sea pertinente.

Es de recordar que esta restricción rige para los vehículos que operan a gasolina. Los híbridos, eléctricos y a gas están libres de la misma, por lo que pueden circular incluso el día en los que le figura la rotación sin inconvenientes.

¿Cómo aplica el pico y placa para los taxis?

Este beneficio de las sanciones pedagógicas también aplica para los taxis, quienes tienen la restricción desde las 6:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, de acuerdo con una rotación quincenal establecida por las autoridades de movilidad. Le puede interesar: Atención taxistas: así quedó la rotación del pico y placa en Medellín para los amarillos

Calendario del pico y placa para taxis

• Placas terminadas en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027. • Placas terminadas en 1: 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027. • Placas terminadas en 2: 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027. • Placas terminadas en 3: 4 y 18 de agosto; 1 y 15 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; y 5 y 19 de enero de 2027. • Placas terminadas en 4: 12 y 26 de agosto; 6 y 30 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; y 6 y 20 de enero de 2027. • Placas terminadas en 5: 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 6: 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027. • Placas terminadas en 7: 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027. • Placas terminadas en 8: 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027. • Placas terminadas en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Entérese: Arriendos altos, inundaciones y movilidad: los puntos claves del POT de Medellín 2026

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