Este es el nuevo reality grabado en Medellín que busca a los mejores cantantes emergentes de la ciudad

Al estilo de La casa de los famosos, El factor X o La voz, Medellín tendrá ahora un nuevo reality televisivo que tiene como propósito encontrar a los tres mejores artistas emergentes de la capital antioqueña.
Lea: Xmosis presentará música nueva y un show nostálgico en Medellín el 1 de agosto
Se trata de Medellín Music Lab: La serie, una producción realizada en el marco del programa de la Alcaldía de Medellín que se encarga de formar e impulsar a aquellos jóvenes que sueñan con hacer parte de la industria musical local y nacional.
“Estamos haciendo algo histórico. En Medellín y en Colombia nunca había existido una docuserie tipo reality que mostrara el talento de nuestra gente, que es lo mejor que tiene esta ciudad. Este nuevo proyecto demuestra que estamos generando oportunidades para salir adelante”, aseguró Ricardo Jaramillo Vélez, secretario de Juventud, dependencia que está al frente de la iniciativa.
Medellín Music Lab inició en 2024 como una iniciativa para formar y crear una red de jóvenes cantantes, compositores, productores, promotores y realizadores audiovisuales que quisieran hacer parte de la industria musical local, la cual cada vez tiene una mayor proyección nacional e internacional.