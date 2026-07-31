Este es el nuevo reality grabado en Medellín que busca a los mejores cantantes emergentes de la ciudad

Al estilo de La casa de los famosos, El factor X o La voz, Medellín tendrá ahora un nuevo reality televisivo que tiene como propósito encontrar a los tres mejores artistas emergentes de la capital antioqueña. Lea: Xmosis presentará música nueva y un show nostálgico en Medellín el 1 de agosto Se trata de Medellín Music Lab: La serie, una producción realizada en el marco del programa de la Alcaldía de Medellín que se encarga de formar e impulsar a aquellos jóvenes que sueñan con hacer parte de la industria musical local y nacional. “Estamos haciendo algo histórico. En Medellín y en Colombia nunca había existido una docuserie tipo reality que mostrara el talento de nuestra gente, que es lo mejor que tiene esta ciudad. Este nuevo proyecto demuestra que estamos generando oportunidades para salir adelante”, aseguró Ricardo Jaramillo Vélez, secretario de Juventud, dependencia que está al frente de la iniciativa. Medellín Music Lab inició en 2024 como una iniciativa para formar y crear una red de jóvenes cantantes, compositores, productores, promotores y realizadores audiovisuales que quisieran hacer parte de la industria musical local, la cual cada vez tiene una mayor proyección nacional e internacional.

Pero, con el objetivo de seguir potenciando el talento de sus participantes, surgió la idea de realizar una producción audiovisual que permitiera llevar los procesos y las historias de los artistas a otros lugares de la región e, incluso, del país. Para Medellín Music Lab: La serie, 3.000 cantantes se presentaron a la convocatoria. De ellos fueron seleccionados 14 para documentar su proceso de formación en el reality. Para ello, los jóvenes vivieron durante 45 días en la Casa Ángel, una casona histórica construida en los años treinta en el barrio Prado Centro, que fue acondicionada con estudios de grabación, salas de ensayo y aulas de clase.

“Tendremos una producción con el propósito de visibilizar el talento, no con discursos, sino con hechos concretos. Esta es una apuesta cultural que resuena en los barrios y las comunas, con dignidad, movilidad y progreso para nuestros jóvenes talentosos y artistas”, afirmó Jaramillo.

Uno de los detalles más relevantes sobre este estreno es que es un proyecto conjunto con HYBE, la compañía de entretenimiento surcoreana que está detrás del éxito de agrupaciones musicales de talla internacional como BTS y Katseye. Medellín Music Lab es la primera incubadora en Suramérica que desarrolla esta empresa, la cual ha invertido 300.000 dólares para reforzar los procesos de formación artística en la ciudad. Además de documentar el proceso de los participantes, el reality contará con la participación de jurados invitados como el compositor José Gaviria, el productor SOG, Martina La Peligrosa y Juanes. Le puede interesar: Reykon confirma su esperado concierto en el Movistar Arena, ¿cuándo será y cuánto valen las boletas? En total, la serie tendrá siete capítulos, que serán emitidos todos los lunes a las 8:30 p. m. por Teleantioquia y todos los jueves a las 9:00 p. m. por Telemedellín. También podrá verse en los canales digitales de Medellín Music Lab.

En su capítulo final, el programa revelará quiénes son los tres ganadores de un contrato de distribución para seis canciones, que incluirá producción, mezcla, masterización, realización de videoclips y estrategia de lanzamiento. El resultado se conocerá el 5 de septiembre en el Centro de Eventos La Macarena, durante un concierto que hará parte de la Semana de la Juventud, programada del 29 de agosto al 6 de septiembre en diversos escenarios de la ciudad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .