Renuevan las escaleras eléctricas de la comuna 13 por primera vez desde 2011

Las escaleras eléctricas de la comuna 13, uno de los proyectos de transformación urbana más reconocidos de Medellín y un referente internacional de movilidad e inclusión social, fueron sometidas por primera vez desde su inauguración, en diciembre de 2011, a un mantenimiento integral en la totalidad de sus tramos.

La intervención, ejecutada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Movilidad, representó la renovación más importante realizada a esta infraestructura en casi 15 años de funcionamiento, con trabajos enfocados en fortalecer la seguridad, prolongar la vida útil de los equipos y garantizar un servicio adecuado tanto para la comunidad como para los miles de visitantes que recorren diariamente este sector del occidente de la ciudad.

Lea más: Las historias de 4 edificios olvidados que le dieron brillo a Medellín hace un siglo

Las labores abarcaron diferentes componentes técnicos y estructurales. Entre ellos se incluyó el mantenimiento de los motorreductores, el cerramiento de los laterales de las escaleras, la revisión completa de los sistemas mecánicos, la limpieza general de cada tramo y el reemplazo de 350 escalones en concreto que presentaban desgaste por el uso constante.

Según explicó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, esta intervención marca un hito desde que las escaleras comenzaron a operar hace más de una década.