Otro escándalo en Ecopetrol: el multimillonario negocio del gas que se alcanzó a acordar con amigo de Ricardo Roa

Un nuevo escándalo rodea al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La Silla Vacía reveló este domingo un acuerdo que se gestó para que el negocio de regasificación en el Caribe quedara en manos de una empresa de un amigo de Roa que, además, no tiene experiencia en el sector.
Se trata de Gaxi SA ES, cuyo dueño es Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado de la Policía que estuvo detrás de la transacción del lujoso apartamento que compró Roa en un exclusivo sector de Bogotá.
Lea aquí: Ecopetrol completó 10 trimestres consecutivos de caída en sus ganancias: entre abril y junio bajaron 46%
Gaxi SA ESP, según La Silla, tenía un acuerdo con la filial del Grupo Ecopetrol, Hocol, para operar un barco con capacidad de regasificar el gas importado. Operando a máxima capacidad, el negocio puede generar ingresos de 1.400 millones de dólares anuales. El acuerdo se suscribió a pesar de que la empresa de Mancera nunca ha hecho un proyecto de ese tipo, “pero su dueño, en cambio, es conocido por ser socio del empresario Serafino Iacono y ‘el poder detrás del poder’ en Ecopetrol desde la llegada de Roa”, señala el medio.