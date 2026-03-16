¿Tapará Luis Díaz? El Bayern, con cuatro porteros lesionados y un exrecogebolas de 16 años, al rescate

La eliminatoria parece prácticamente resuelta, pero el gigante alemán enfrenta un problema inesperado que tiene a los aficionados hablando en todo el mundo. A pesar del contundente 6-1 logrado en la ida, el poderoso Bayern Munich llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta con una situación tan sorprendente como preocupante: ¡no tiene porteros disponibles! En redes sociales incluso surgió la broma que se ha vuelto viral: “¿Tapará Luis Díaz?”, en referencia al atacante colombiano Luis Díaz. Y aunque se trata solo de humor entre los aficionados, la realidad es que el Bayern vive un escenario totalmente inédito. El drama comenzó con las bajas de sus guardametas principales. Uno tras otro fueron cayendo por lesión: Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich y Leon Klanac.

Una situación extremadamente rara en un club del tamaño del Bayern. Tener a sus cuatro porteros fuera al mismo tiempo es algo prácticamente nunca visto en la élite del fútbol europeo. Si ningún portero logra recuperarse a tiempo, el encargado de defender la portería bávara será Leonard Prescott, un joven guardameta del equipo juvenil. El técnico Vincent Kompany no tendría otra opción que colocar bajo palos al adolescente de apenas 16 años, que debutaría nada menos que en la Champions League. No sería la primera vez que un jugador tan joven aparece en la competición, pero sí sería extremadamente raro ver a un juvenil debutar en el arco, una posición donde normalmente se privilegia la experiencia.

La historia de Prescott tiene un aire casi cinematográfico. Nacido en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2009, llegó al Bayern a los 13 años, cuando los cazatalentos del club quedaron impresionados por sus reflejos, su velocidad bajo palos y su técnica poco común para su edad. Pero hay un detalle que emociona especialmente a la afición bávara: hasta hace poco era recogebolas en el Allianz Arena, observando desde la línea de fondo cada movimiento de su ídolo y capitán, Manuel Neuer. Ahora, el joven que soñaba con usar esos guantes podría hacerlo en el escenario más grande de Europa. Con una ventaja cómoda en la eliminatoria, el Bayern confía en que el resultado de la ida le permita afrontar con tranquilidad el partido. Pero la situación sigue siendo extraordinaria.