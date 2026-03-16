¿Tapará Luis Díaz? El Bayern, con cuatro porteros lesionados y un exrecogebolas de 16 años, al rescate

La eliminatoria parece prácticamente resuelta, pero el gigante alemán enfrenta un problema inesperado que tiene a los aficionados hablando en todo el mundo. A pesar del contundente 6-1 logrado en la ida, el poderoso Bayern Munich llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta con una situación tan sorprendente como preocupante: ¡no tiene porteros disponibles!
En redes sociales incluso surgió la broma que se ha vuelto viral: “¿Tapará Luis Díaz?”, en referencia al atacante colombiano Luis Díaz. Y aunque se trata solo de humor entre los aficionados, la realidad es que el Bayern vive un escenario totalmente inédito.
El drama comenzó con las bajas de sus guardametas principales. Uno tras otro fueron cayendo por lesión: Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich y Leon Klanac.