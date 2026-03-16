Capturaron a alias Román, el sucesor de Ramiro en el frente 18 de las disidencias de las Farc

Cuando apenas se estaba posesionando como el máximo cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron en Ituango a Wilmar de Jesús Graciano Molina, alias Román o Tres Codos, quien había sido llamado a asumir el control de este frente luego de que el pasado martes de alias Ramiro. El comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Eduardo Caycedo, comentó que “en el desarrollo de una operación militar continuada, tropas de la Cuarta Brigada propinaron un golpe contra cuatro integrantes del GAO-r estructura 18. También se logró la recuperación de dos menores de edad”.

Entre las capturas, además de alias Román, también quedó en manos de las autoridades Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, quien sería el máximo cabecilla de este grupo armado en el Cauca y quien habría sido enviado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, con 800 millones de pesos para fortalecer este grupo armado. Entérese: Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era? Por alias Manteco se estaba ofreciendo una recompensa de 300 millones de pesos al ser el máximo cabecilla del frente Carlos Patiño de este grupo armado

Andrés Ruiz Ruiz, alias Manteco, habría sido enviado por Iván Mordisco para Antioquia con el fin de fortalecer el frente 18. Era uno de los más buscados en el Cauca. FOTO: CORTESÍA CUARTA BRIGADA

Durante el procedimiento se incautaron equipos de comunicaciones, armamento de corto y largo alcance y explosivos que serían usados por esta estructura armada para fortalecerse tras el golpe que representó la muerte el pasado martes en un operativo del Ejército contra Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, aseguró el general Caycedo.

Los dos menores que estaban en poder de este grupo armado ya están en proceso de reestablecimiento de derechos de la mano de las distintas autoridades como el Bienestar Familiar y este hecho servirá como evidencia para procesar a los capturados por el delito de reclutamiento de menores de 18 años. Le puede interesar: “Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro El general Caycedo reiteró que continua con esta ofensiva en el municipio de Ituango para acabar, al menos en Antioquia, con este frente que desde el año pasado estaba bajo la tutela de las disidencias de Iván Mordisco, siendo la única que está operando en el departamento.