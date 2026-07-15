El dólar abre hoy miércoles en $3.245 y toca niveles de 2019: estas son las razones de la constante caída

El dólar extendió este miércoles su tendencia bajista en Colombia y volvió a ubicarse en niveles que no se observaban desde julio de 2019, reflejando un escenario de mayor fortaleza para el peso colombiano. Aunque la divisa abrió con una nueva caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), analistas advierten que el comportamiento del mercado cambiario seguirá marcado por episodios de alta volatilidad, influenciado tanto por factores internacionales como por la situación económica y fiscal del país. La moneda estadounidense inició la jornada en $3.245,60, una disminución de $6,51 frente a la TRM vigente de $3.252,11. En las primeras operaciones registró un precio mínimo de $3.246 y un máximo de $3.248,98, con ocho transacciones por...