Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia

Desde la tarde del pasado lunes festivo, estas estructuras armadas intensificaron sus confrontaciones en este sector, en el cual se disputan el control territorial, situación que llevó a que las disidencias usaran drones para atemorizar a los del Clan del Golfo, situación que también generó pánico entre la población civil de la zona.

Entre cinco y seis drones fueron vistos sobrevolando en las últimas horas por el corregimiento Las Auras, en la ruralidad de Briceño, en medio de las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Una de estas aeronaves no tripuladas soltó un artefacto sobre el parque de este sector, dejando una persona lesionada y obligando, de nueva cuenta, a desplazarse a otras 90.

Finalmente, una granada de mortero fue soltada por uno de estos drones, provocando una explosión en el parque del corregimiento. Una persona que se encontraba en el sector resultó lesionada y debió ser llevada de urgencia al Hospital El Sagrado Corazón, de esta localidad, con lesiones que no comprometieron su vida.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que “hubo el lanzamiento de aproximadamente cinco o seis drones que causaron daños materiales a varias viviendas del corregimiento y heridas a una persona que fue atendida en el municipio de Briceño”.

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Con el temor, las 90 personas que estaban en este corregimiento tomaron vehículos y se movilizaron hacia el parque principal, el cual se ha convertido, prácticamente, en su segundo hogar, debido a que los desplazamientos se presentan de manera periódica, según la voluntad de los grupos criminales que se disputan el control de este territorio cercano al río Cauca.

Ante esta situación, el funcionario reiteró que esta situación es cíclica en Briceño, pero que desde el Gobierno Nacional siguen ignorando los llamados de la población civil y los que hacen desde la Gobernación de Antioquia para intensificar la operatividad y que los habitantes de la localidad puedan estar tranquilos.

“Le hemos pedido a la Fuerza Pública y de manera vehemente al Gobierno Nacional que allí tenemos que hacer rápidamente una operación sostenida y permanente, una fuerza que pueda de una vez por todas solucionar el problema y capturar o dar de baja a los principales cabecillas de ese grupo armado ilegal”, expresó el general (r) Martínez Guzmán.

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La nueva carta de esperanza para la Gobernación de Antioquia y para Briceño está en que se cumpla la decisión del Consejo de Estado, en el que luego de fallar una acción popular, obligó a las autoridades a que aumenten la presencia operacional en la zona, para así controlar el accionar criminal de estas estructuras.

La disputa armada en Briceño se intensificó en los últimos dos años, luego de que el Clan del Golfo, a través de las subestructuras Edwin Román Velásquez Valle y Julio César Vargas, ha buscado meterse a este municipio de manera violenta para obtener beneficios criminales, teniendo en cuenta su ubicación.