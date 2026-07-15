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Estos son los 11 proyectos que el Centro Democrático presentará al Congreso el 20 de julio

La colectividad uribista tendrá una agenda que va desde temas “calientes” como la crisis de salud y la JEP hasta otros como los ajustes al subsidio del adulto mayor.

  • El Centro Democrático fue el principal partido de oposición durante el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
    El Centro Democrático fue el principal partido de oposición durante el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Centro Democrático presentará al menos 11 proyectos el 20 de julio, día en que se posesiona el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030. La colectividad ocupará 17 curules en el Senado, para el que fue la segunda más votada, y 30 en la Cámara de Representantes.

El partido se declaró partido de gobierno; sin embargo, ninguna de estas iniciativas vendría directamente de la administración entrante, de Abelardo de la Espriella.

Los proyectos que se presentarán van desde temas como luchar contra la corrupción hasta otorgar garantías para la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Le puede interesar: La batalla del Mira en el CNE para no perder curul en la Cámara: “nos la quieren quitar”

Empecemos, primero, por este último....

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