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¿La doble de Erling Haaland? Conozca a la rusa que es viral por su parecido con el jugador noruego

Una modelo rusa llamada Anastasia Kostromitina tiene un increíble parecido con Erling Haaland, delantero del Manchester City y la selección de Noruega. También está la historia de Mini Haaland, el niño brasileño que imita al astro nórdico.

  • Anastasia Krostomitina, modelo de Rusia con un increíble pareciod a Erling Haaland. FOTO: Instagram nas_kos
    Anastasia Krostomitina, modelo de Rusia con un increíble pareciod a Erling Haaland. FOTO: Instagram nas_kos
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Una modelo rusa de marcado parecido físico con la estrella noruega del fútbol Erling Haaland declaró a la AFP que vive la fama que le ha generado ese hecho “con tranquilidad”, luego de un periodo de incomprensión ante las bromas de las que era objeto.

“Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad”, contó Anastasia Kostromitina durante una entrevista desde Moscú.

Frente abombada, nariz achatada, labios carnosos, ojos azules hundidos y larga melena rubia: su rostro presenta, en efecto, múltiples rasgos en común con el goleador del Manchester City y de la selección de Noruega.

La joven rusa cuenta que desde hace cuatro años su familia y amigos bromeaban con la similitud de rasgos. Pero Kostromitina, de 24 años, no se decidió a asumir públicamente ese parecido hasta que Haaland se convirtió en uno de los mejores jugadores del Mundial 2026 y además en uno de los principales protagonistas de multitud de chistes y videos humorísticos en redes sociales.

En un breve video publicado el 5 de julio en Instagram, la modelo aparece reproduciendo fielmente una sonrisa, una mirada, una mueca y un gesto característico de Haaland. Desde entonces, esta publicación ha recibido más de 6 millones de “me gusta”.

Anastasia Kostromitina vivió esta repentina viralidad como “un sueño” y atribuye ese éxito, además de a su incuestionable parecido físico, a cierto talento de su parte para imitar los gestos faciales de Haaland.

“Creo que se me da bastante bien reproducirlos, sobre todo porque no tengo que esforzarme especialmente”, dice, antes de confesar entre risas que espera que “Erling” vea su video e “incluso que quizás se ría con ello”.

Convertida en aficionada de Noruega, la joven rusa está “decepcionada” de que los escandinavos hayan perdido en su cuarto de final contra Inglaterra.

“Erling no intenta posar delante de las cámaras”, analiza. “En su caso, simplemente le sale así. Tiene gestos muy simpáticos, emociones genuinas, es genial, y eso es lo que atrae a la gente”.

El niño brasileño que ama e imita al noruego

Vinicius Correa es un niño de 6 años de Sao Paulo, Brasil, que imita a Erling Haaland desde el 2023, año en el que el noruego fue campeón de la UEFA Champions League con el Manchester City. El chico que sufrió bullying en primera instancia por llevar la cola del cabello como “El Androide”, recibió un afectuoso mensaje del atacante nórdico. En Brasil conocen a Vinicius como “Mini Haaland”.

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Lea también: Gritar “gol” en español dura más de un minuto y en EE. UU. no quieren escuchar las narraciones en inglés

¿Quién es Anastasia Kostromitina y por qué se hizo viral?
Anastasia Kostromitina es una modelo rusa de 24 años que se volvió viral por su gran parecido físico con el futbolista Erling Haaland. Su popularidad aumentó después de publicar un video en Instagram imitando las expresiones faciales y gestos característicos del delantero, una publicación que superó los 6 millones de “me gusta”.
¿Qué dijo Anastasia Kostromitina sobre las comparaciones con Erling Haaland?
Anastasia afirmó que al principio no entendía cómo podía parecerse a un futbolista masculino y que esa situación le resultaba extraña. Con el tiempo comenzó a tomárselo con humor y aseguró que ahora vive esa fama “con tranquilidad”.
¿Quién es “Mini Haaland” y cuál es su historia?
“Mini Haaland” es Vinicius Correa, un niño brasileño de 6 años que comenzó a imitar a Erling Haaland en 2023. Inicialmente sufrió bullying por llevar un peinado similar al del futbolista, pero posteriormente recibió un mensaje de apoyo del propio delantero noruego y ganó reconocimiento en Brasil con ese apodo.

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