¿La doble de Erling Haaland? Conozca a la rusa que es viral por su parecido con el jugador noruego

Una modelo rusa de marcado parecido físico con la estrella noruega del fútbol Erling Haaland declaró a la AFP que vive la fama que le ha generado ese hecho “con tranquilidad”, luego de un periodo de incomprensión ante las bromas de las que era objeto.
“Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad”, contó Anastasia Kostromitina durante una entrevista desde Moscú.
Frente abombada, nariz achatada, labios carnosos, ojos azules hundidos y larga melena rubia: su rostro presenta, en efecto, múltiples rasgos en común con el goleador del Manchester City y de la selección de Noruega.