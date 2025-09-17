Dólar continúa a la baja este miércoles, ¿por qué cae pese a la descertificación de Colombia?

La moneda gringa sigue debilitándose frente al dólar. La negociación comenzó en $3.867,62, según datos de SET-FX. Eso significó una caída de $14,3 respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy está en $3.881,92.
La semana pasada los mercados financieros se movieron entre señales mixtas de inflación en Estados Unidos, aunque finalmente predominó la expectativa de un primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.
Mientras los precios al productor evidenciaron menor presión inflacionaria, el IPC mostró un alza moderada y las solicitudes de subsidio por desempleo volvieron a subir, reflejando un mercado laboral que sigue enfriándose. Bajo este escenario, los inversionistas dieron por descontado un ajuste de 25 puntos básicos, prácticamente descartando una reducción de 50 pb.
El panorama favoreció el apetito por riesgo: el dólar retrocedió a nivel global, la volatilidad implícita disminuyó y los principales índices bursátiles alcanzaron máximos históricos. Al mismo tiempo, oro y plata consolidaron ganancias, confirmando la preferencia por activos refugio alternativos a la divisa estadounidense.
El índice DXY cerró la semana a la baja, el rendimiento del Treasury a 10 años descendió y el cobre registró un repunte significativo. En América Latina, el peso chileno recuperó terreno y el peso colombiano se fortaleció por debajo de los $4.000, convirtiéndose en la moneda con mejor desempeño relativo en la región.