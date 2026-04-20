Dian devolverá menos del 4% de los impuestos recaudados en la emergencia económica: así será el proceso

La orden de la Corte Constitucional de devolver los recursos recaudados durante la emergencia económica de diciembre de 2025 tendrá un alcance limitado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que únicamente reintegrará $57.000 millones. Esto, a pesar de que durante cerca del mes de vigencia que tuvieron las medidas, se recaudaron alrededor de $1,69 billones. La diferencia radica en la naturaleza de los ingresos: la gran mayoría no corresponde a impuestos tradicionales, sino a beneficios tributarios ya ejecutados. En contexto: Corte ordenó al Gobierno devolver $25.000 millones recaudados con la emergencia económica

Alivios tributarios explican por qué no habrá devolución total

Según explicó el director de la entidad, Carlos Betancourt, en entrevista con Blu Radio, cerca de $1,63 billones del total provienen de alivios que incentivaron el pago de deudas. Estos mecanismos permitieron a contribuyentes saldar obligaciones bajo condiciones especiales, lo que jurídicamente se considera una situación consolidada. En consecuencia, esos recursos no pueden ser reclamados. El funcionario subrayó que esta estrategia facilitó la normalización de cartera para miles de ciudadanos y empresas, lo que explica por qué más del 96% del dinero recaudado no será devuelto. Vea aquí: Dian reacciona a fallo que tumbó IVA a licores y apuestas; estudia qué cambios aplicar y cómo devolver la plata

Los impuestos que sí entran en la devolución

El director de la entidad precisó que los recursos que sí serán reintegrados se concentran en tres frentes: Impuesto de estabilidad fiscal aplicado a exportaciones de hidrocarburos y carbón. IVA en compras internacionales de bajo valor (minimis). IVA en licores y apuestas en línea, en menor medida. Conozca más: Tras fallo de la Corte, ¿cómo se podrán devolver los cerca de $25.000 millones del IVA al licor y otros? Esto dicen expertos Dentro de estos rubros, sobresalen cerca de $24.000 millones asociados a estabilidad fiscal y alrededor de $14.000 millones por importaciones de bajo valor.

¿Cómo se hará la devolución del IVA en licores?

Uno de los puntos más sensibles para los consumidores es el IVA cobrado en licores durante enero. Sin embargo, la devolución dependerá de condiciones específicas. Quienes cuenten con factura electrónica podrán iniciar el proceso, mientras que los contribuyentes declarantes recibirían el monto como saldo a favor en su declaración de renta, y no necesariamente en efectivo. Esto limita el acceso al reintegro, especialmente para quienes no tengan soporte de compra válido.

Compras por internet: trámites individuales y a demanda

En el caso de compras internacionales de bajo valor, la devolución no será gestionada directamente por la Dian. Los usuarios deberán acudir a los operadores logísticos para solicitar el reintegro. Este esquema implica que cada reclamación será individual, lo que podría desincentivar el proceso debido a la relación entre el esfuerzo del trámite y los montos a recuperar. Según Diego Solano, de Centro Jurídico Internacional, al ser el IVA un tributo indirecto, el Estado lo recauda a través del comercio y no del comprador, y esto obliga al usuario a demostrar técnicamente que él fue quien asumió el costo final. Le puede interesar: Colombia es el tercer peor país en competitividad tributaria de la Ocde Esto quiere decir que el solicitante enfrenta una carga administrativa exigente, debiendo aportar factura electrónica a su nombre, certificaciones de no haber trasladado el costo y, en ocasiones, extractos bancarios. Para Solano, en adquisiciones pequeñas, el monto a recuperar suele ser de apenas unos pocos miles de pesos, por lo que el esfuerzo y tiempo requeridos superan con creces el beneficio económico obtenido. “Estamos ante un escenario en el que, aunque la devolución esté habilitada, la recuperación real será mínima”, advirtió.

Apuestas en línea y licores importados tienen tratamientos distintos

El IVA aplicado a las apuestas en línea, que generó ingresos por unos $3.700 millones, también será objeto de devolución, aunque mediante procedimientos como la corrección de declaraciones tributarias. Por otro lado, en el caso de licores importados no habrá reintegros directos, ya que ese impuesto es asumido por los importadores como un valor descontable dentro de su contabilidad.

Dian prevé pocas reclamaciones