Un muerto y 16 detenidos, el saldo de las riñas y robos en Medellín tras la derrota de Nacional ante Junior

Una persona fallecida, tres capturadas y 16 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP) fueron el saldo que dejaron los desmanes ocurridos este lunes en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, luego de la final de la liga colombiana de fútbol en la que Atlético Junior se coronó como campeón tras vencer a Atlético Nacional.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad de Medellín, el caso más delicado ocurrió en cercanías de la estación Estadio del metro, donde luego del partido se generó una riña que dejó un muerto.

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Hacia las 8:05 de la noche, agentes de la Sijín de la Policía inspeccionaron el cuerpo sin vida de un joven de 22 años, identificado como Johan Alexander Leal Portela.

Según reseñaron las autoridades, el joven recibió varias heridas de arma blanca en las afueras del estadio.