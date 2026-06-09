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Un muerto y 16 detenidos, el saldo de las riñas y robos en Medellín tras la derrota de Nacional ante Junior

La final del fútbol colombiano dejó un saldo de capturas y un fallecido en Medellín. El caso más grave fue un joven de 22 años que fue apuñalado a las afueras del Estadio Atanasio Girardot.

  • En la tribuna Occidental del Atanasio Girardot también se presentaron pelas entre hinchas de Atlético Nacional tras la derrota ante junior.
    En la tribuna Occidental del Atanasio Girardot también se presentaron pelas entre hinchas de Atlético Nacional tras la derrota ante junior.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una persona fallecida, tres capturadas y 16 traslados al Centro de Traslado por Protección (CTP) fueron el saldo que dejaron los desmanes ocurridos este lunes en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, luego de la final de la liga colombiana de fútbol en la que Atlético Junior se coronó como campeón tras vencer a Atlético Nacional.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad de Medellín, el caso más delicado ocurrió en cercanías de la estación Estadio del metro, donde luego del partido se generó una riña que dejó un muerto.

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Hacia las 8:05 de la noche, agentes de la Sijín de la Policía inspeccionaron el cuerpo sin vida de un joven de 22 años, identificado como Johan Alexander Leal Portela.

Según reseñaron las autoridades, el joven recibió varias heridas de arma blanca en las afueras del estadio.

Transeúntes del sector alertaron a las autoridades a través de la línea 123 y, pese a que el joven alcanzó a ser trasladado de emergencia a un hospital, el personal médico no pudo estabilizarlo a raíz de la gravedad de sus heridas.

La Secretaría de Seguridad señaló que se abrió una investigación para dar con los responsables.

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Esa misma entidad, que en articulación con la Policía y otros organismos le hizo seguimiento al partido en un Puesto de Mando Unificado (PMU), señaló que ocurrieron otros desórdenes en las proximidades del estadio.

Balance de seguridad tras la final Nacional vs Junior

“Como resultado de los operativos, fueron trasladadas 16 personas al CTP, se impusieron 16 comparendos y fueron capturadas tres personas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno”, reseñó esa dependencia, que reiteró su rechazo a esas acciones violentas e hizo un llamado a vivir el fútbol en paz.

Además de esos desmanes ocurridos a la afueras del estadio, en la tribuna occidental se presentaron peleas entre los mismos hinchas de Nacional, que también fueron repudiadas por las autoridades.

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Preguntas y respuestas

¿Quién murió tras la final entre Nacional y Junior?
La víctima fue Johan Alexander Leal Portela, un joven de 22 años que resultó herido durante una riña ocurrida cerca del estadio Atanasio Girardot.
¿Dónde ocurrió la riña?
Según las autoridades, el hecho se registró en inmediaciones de la estación Estadio del Metro de Medellín después del partido.
¿Cuántas personas fueron capturadas tras los desmanes?
La Secretaría de Seguridad informó la captura de tres personas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.
¿Qué otras medidas tomó la Policía?
Además de las capturas, se impusieron 16 comparendos y 16 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP).

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