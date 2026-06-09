Colombia levanta los aranceles a Ecuador, pero mantiene restricciones al arroz, ¿por qué?

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0583 de 2026, mediante el cual derogó los aranceles que había impuesto a Ecuador en respuesta a los gravámenes aplicados por ese país a las mercancías colombianas. La decisión restablece las condiciones normales de intercambio entre las dos naciones y busca fortalecer la seguridad jurídica, promover el bienestar económico y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia comercial. Le puede gustar: Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles El decreto se produjo después de que Ecuador eliminara la denominada tasa por servicio aduanero que venía aplicando a los productos procedentes de Colombia, medida que había generado tensiones en el comercio binacional durante los últimos meses.

El arroz mantendrá controles durante 45 días más

Pese al restablecimiento de las relaciones comerciales, el Gobierno decidió mantener durante 45 días adicionales algunas restricciones y medidas relacionadas con el arroz.

La decisión obedece a la persistencia del contrabando técnico en la frontera sur del país, fenómeno que las autoridades consideran un riesgo para los productores nacionales. Con esta excepción temporal, el Ejecutivo busca combinar la reapertura comercial con mecanismos de protección para la producción interna, mientras fortalece los controles aduaneros y de vigilancia en las zonas fronterizas. En conjunto, el Decreto 0583 de 2026 marca el retorno a la normalidad en el comercio entre Colombia y Ecuador, tras varios meses de tensiones arancelarias que afectaron el intercambio bilateral y generaron incertidumbre para empresarios y exportadores de ambos países.

¿Por qué Colombia había impuesto restricciones a Ecuador?

Las diferencias comerciales comenzaron el 24 de enero de 2026, cuando Ecuador estableció una tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero equivalente al 30% para las mercancías colombianas. Posteriormente, la medida fue endurecida. En marzo la tasa aumentó al 50% y en mayo alcanzó el 100%, generando mayores obstáculos para el acceso de los productos colombianos al mercado ecuatoriano. Como respuesta, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026, mediante el cual impuso aranceles recíprocos del 30% a productos ecuatorianos. La medida fue presentada como una acción orientada a proteger la producción nacional y los intereses económicos del país.

¿Qué motivó la derogatoria de las sanciones?

El escenario cambió el 31 de mayo de 2026, cuando Ecuador expidió la Resolución No. SENAE-SENAE-2026-0051, mediante la cual derogó la tasa que aplicaba a las mercancías provenientes de Colombia. Ante la eliminación del gravamen ecuatoriano, el Gobierno colombiano concluyó que desaparecieron las circunstancias que habían motivado la adopción de medidas de represalia comercial. Por esta razón, el Decreto 0583 derogó en su totalidad el Decreto 0170 de 2026 y restableció las condiciones habituales de acceso al mercado binacional bajo criterios de equidad, reciprocidad y cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Una buena noticia para los exportadores