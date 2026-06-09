Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Belinda estará en Toy Story 5: la cantante mexicana será la voz en español de Lilypad

Mientras que la artista será la villana en español, la estadounidense Greta Lee le dará voz a Lilypad en inglés. La nueva película de la saga conservará las voces originales de Woody, Buzz Lightyear y Jessie, interpretadas por Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack.

  • Esta fue una de las fotografías que Belinda compartió en los estudios de Pixar. FOTO: Tomada de @belindapop en Instagram.
    Esta fue una de las fotografías que Belinda compartió en los estudios de Pixar. FOTO: Tomada de @belindapop en Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Belinda anunció en sus redes sociales que hará parte de Toy Story 5, la nueva entrega de una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, la cantante mexicana reveló que será la voz en español de Lilypad, la villana de la cinta que se estrenará el 17 de junio de 2026.

Lea: Muere apuñalado James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick; arrestaron al hijo de su novia

“Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad. Además, es de mis pelis favoritas”, escribió la artista.

Belinda compartió una serie de fotografías en los estudios de Pixar, en las que aparece junto a versiones a tamaño real de los protagonistas de Toy Story, como Woody y Buzz Lightyear, y también con miembros del elenco, como Tom Hanks y Tim Allen, quienes dan voz a estos dos personajes.

Mientras que la mexicana le dará vida en español a Lilypad, una tablet que se convierte en la peor enemiga de los juguetes, la actriz estadounidense Greta Lee será quien la interprete en inglés.

Lea aquí: En Toy Story 5, Woody y Buzz Lightyear competirán con las pantallas por la atención de los niños

¿Qué se sabe hasta ahora sobre Toy Story 5?

A finales de mayo, Pixar anunció que Bad Bunny interpretará a Pizza con Anteojos, un personaje descrito por la producción como misterioso y que hace parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. Por su parte, el productor argentino, Bizarrap, será la voz de gnomo de jardín.

La cuota latina en la producción también estará integrada por Irán Castillo, reconocida actriz mexicana de telenovelas que nuevamente será la voz en español de la vaquera Jessie.

Además, otro de los anuncios que han celebrado los seguidores de esta saga animada es la canción original escrita e interpretada por Taylor Swift. I Knew It, I Knew You se publicó el 5 de junio y, en menos de una semana desde su lanzamiento, se convirtió en la canción country más escuchada de 2026 en Apple Music y en la canción de música country de una artista femenina con más reproducciones en un solo día en Spotify.

Toy Story 5 seguirá la rivalidad entre juguetes de toda la vida y las nuevas tecnologías. A pesar de que Woody y Buzz Lightyear seguirán siendo protagonistas, Tim Allen ha asegurado en varias entrevistas que en la nueva cinta Jessie tendrá un rol clave.

Siga leyendo: Adriana Barraza llega a los cines colombianos con Volar

Preguntas y respuestas

¿Qué personaje interpretará Belinda en Toy Story 5?
Belinda será la voz en español de Lilypad, la nueva villana de la película.
¿Quién es Lilypad en Toy Story 5?
Lilypad es una tablet que representa las nuevas tecnologías y que se convertirá en la principal antagonista de la historia.
¿Cuándo se estrena Toy Story 5?
La película llegará a los cines el 17 de junio de 2026.
¿Quién interpreta a Lilypad en inglés?
La actriz Greta Lee será la encargada de darle voz al personaje en la versión original.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Animaciones
Películas
Pixar
Entretenimiento
Disney
Cantantes
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos