Belinda estará en Toy Story 5: la cantante mexicana será la voz en español de Lilypad

Belinda anunció en sus redes sociales que hará parte de Toy Story 5, la nueva entrega de una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, la cantante mexicana reveló que será la voz en español de Lilypad, la villana de la cinta que se estrenará el 17 de junio de 2026.

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“Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad. Además, es de mis pelis favoritas”, escribió la artista.

Belinda compartió una serie de fotografías en los estudios de Pixar, en las que aparece junto a versiones a tamaño real de los protagonistas de Toy Story, como Woody y Buzz Lightyear, y también con miembros del elenco, como Tom Hanks y Tim Allen, quienes dan voz a estos dos personajes.