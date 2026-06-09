De la Espriella dice estar listo para debatir con Cepeda: pide que también vayan sus fórmulas vicepresidenciales

La propuesta de Abelardo De la Espriella para debatir fue hacerlo hoy, 9 de junio, en la noche en una de las casas editoriales que ha apoyado su campaña: Semana. Iván Cepeda lo rechazó, y propuso uno en el que participaran Caracol, RTVC y RCN. Entre aquel tire y afloje de condiciones, el candidato de derecha fue quien decidió dar un paso atrás y darle al país lo que han pedido desde primera: una conversación entre él y el candidato del oficialismo.
“Quien le ha pedido debate, soy yo. Ahora que está abajo, está desesperado. En una democracia, las condiciones de los debates las ponen los periodistas, eso es absurdo, pero él ha puesto condiciones. Voy donde sea y estoy listo”, dijo De la Espriella en entrevista con Caracol Radio.