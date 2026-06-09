La lucha de Alexander Zverev: cómo superó la diabetes y conquistó Roland Garros

De pequeño, a Alexander Zverev le dijeron que nunca podría ser deportista de élite debido a una diabetes de tipo 1, pero eso lo motivó para demostrar lo contrario. Ahora, a sus 29 años de edad, es el campeón de Roland Garros, su primer título de Grand Slam.
El tenista alemán, que en 2022 sufrió rotura de tobillo en Roland Garros de ese año, fue diagnosticado a los tres años con esta enfermedad crónica que impide al cuerpo producir insulina.
“Mis padres estaban muy asustados. Estaban muy preocupados. Mi madre lloró mucho”, contó Zverev a la cadena de televisión australiana Channel Nine sobre cómo reaccionó su familia al diagnóstico.
“Muchos padres quedan intimidados por los doctores que dicen: ‘tu hijo está muy limitado’, pero no es el caso”, indicó.
“Siempre dije a los doctores: ‘Sí, bueno, yo quiero jugar a tenis. Es lo único que me importa’”, contó.
“Algunos decían: ‘No, tienes que parar. No hay forma de ser atleta profesional con esta enfermedad. No hay forma de que puedas jugar un deporte tan duro físicamente”.
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“Eso quedó grabado en mi cabeza, me enfadó bastante, para ser honesto. No creo que se deba poner ningún límite a los niños, porque creo que no es justo para ellos”, explicó.
Zverev está consagrado como uno de los grandes jugadores del mundo, con 25 títulos ATP y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. Hace cuatros años abrió una fundación para ayudar a jóvenes con la misma enfermedad.
“Ese fue el objetivo de mi fundación, enviar un mensaje de que puedes tener una vida normal”, señaló. “Hay muchos medallistas de oro olímpicos con diabetes, grandes futbolistas en Europa también”, agregó.