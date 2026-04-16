Dian reacciona a fallo que tumbó IVA a licores y apuestas; estudia qué cambios aplicar y cómo devolver la plata

El tablero tributario colombiano volvió a moverse el miércoles, y no por una reforma, sino por la caída de los impuestos de la emergencia económica de Petro.
La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1474 de 2025, pieza clave del paquete fiscal que el Gobierno había activado en medio de la emergencia económica de diciembre pasado.
La decisión se sustentó en la caída previa del Decreto 1390 de 2025 —el llamado decreto “madre”, que daba soporte a la declaratoria de emergencia. Sin ese cimiento, todas las medidas tributarias adoptadas bajo ese paraguas se quedaron sin piso constitucional.
El resultado es inmediato ya que desaparece el IVA del 19% a licores y apuestas en línea, junto con otros ajustes fiscales, y el sistema tributario regresa a las reglas anteriores a diciembre de 2025.
Conozca más: Tras fallo de la Corte, ¿cómo se podrán devolver los cerca de $25.000 millones del IVA al licor y otros? Esto dicen expertos