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Desayunar está hasta 24% más caro a raíz de la inflación: café y frutas, lo más costoso

El precio del desayuno subió 23,9% en un año y ya cuesta $19.076, impulsado por café y frutas, mientras la inflación anual alcanzó 5,56% en marzo.

  • El aumento en el precio del café y las frutas ha encarecido el desayuno tradicional de los colombianos. FOTO: Camilo Suárez
    El aumento en el precio del café y las frutas ha encarecido el desayuno tradicional de los colombianos. FOTO: Camilo Suárez
  • Factores climáticos y menor producción han presionado al alza los precios de alimentos en el país.
    Factores climáticos y menor producción han presionado al alza los precios de alimentos en el país.
El Colombiano
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Diario La República
hace 2 horas
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El costo de los alimentos se consolida como uno de los principales motores de la inflación en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte del Dane correspondiente a marzo, la inflación registró una variación anual de 5,56%.

Dentro de este resultado, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un peso relevante al aportar 1,18 puntos porcentuales al total, convirtiéndose en la segunda división de gasto que más presiona el costo de vida de los hogares.

El impacto ya se siente en el bolsillo de los colombianos. Un desayuno tradicional compuesto por huevo, café, arepas, fruta y jugo se encareció 23,9% frente a marzo del año pasado.

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Mientras en 2025 este plato costaba alrededor de $15.306 por persona, en marzo de 2026 el valor promedio asciende a $19.076.

El cálculo se realizó con base en datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane. El ejercicio consistió en estimar el precio por kilo de los alimentos en centrales de abasto, dividirlo en porciones individuales de 250 gramos y sumar los costos de cada producto.

Café y frutas lo más caro del desayuno

El café fue el producto con mayor incremento en el último año. La papeleta de 250 gramos pasó de $9.834 a $13.292, lo que representa un alza de 35,17%.

Nicolás Cruz Walteros, analista experto de economía local de Corficolombiana, explicó que “el incremento en el precio del café estaría explicado por la contracción de 29% en la producción en marzo, asociada a las lluvias y su efecto sobre la productividad de los cafetales, junto con mayores costos de producción”.

Las frutas también registraron aumentos importantes. Piedad Urdinola, directora del Dane, indicó que el mayor incremento dentro de los alimentos se concentró en las frutas frescas, debido a factores climáticos y ciclos productivos.

Entre los productos más afectados está el mango, cuyo precio por porción subió de $608 a $814, es decir, 33,87%. El banano también aumentó, al pasar de $491 a $561, con un incremento de 14,15%.

En menor medida, el jugo de frutas pasó de $2.398 a $2.442 (1,83%), mientras que la manzana subió de $1.056 a $1.074 (1,73%).

Factores climáticos y menor oferta presionan precios

El comportamiento de los precios responde principalmente a problemas de oferta. Urdinola explicó que el aumento en productos como el mango está relacionado con el cierre de cosechas.

Por su parte, Cruz Walteros señaló que las alzas en frutas se deben a “afectaciones climáticas sobre los cultivos, problemas productivos que reducen los volúmenes disponibles y la alta sensibilidad de estos productos a choques estacionales”.

Estos factores han limitado el abastecimiento en los mercados y presionado los precios al alza en los primeros meses del año.

No todos los productos registraron incrementos. La harina de trigo, utilizada para preparar arepas, bajó de $796 a $778 por 250 gramos, lo que representa una reducción de 2,26%.

Factores climáticos y menor producción han presionado al alza los precios de alimentos en el país.
Factores climáticos y menor producción han presionado al alza los precios de alimentos en el país.

El huevo también mostró una caída en su precio. La unidad pasó de $491 a $459, equivalente a una disminución de 6,52%.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), explicó que “a finales del año pasado, el precio del huevo tocó un punto crítico y alcanzó su nivel mínimo en enero; sin embargo, encontramos que en febrero, marzo e incluso abril ya se está viendo una recuperación”.

¿Qué se espera para los próximos meses?

De cara al futuro, el sector avícola prevé una estabilización gradual en los precios del huevo, sin mayores impactos para el consumidor.

Sin embargo, la atención del sector agropecuario está puesta en la evolución del fenómeno de El Niño, que se espera para la segunda mitad del año y podría generar nuevas presiones sobre la producción y los precios de los alimentos.

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