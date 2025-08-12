Declaración de renta 2025: hoy se inician los plazos de vencimiento en la Dian

Desde hoy y hasta el 24 de octubre, la Dian arranca con el calendario de vencimientos para la declaración de renta.
En estas semanas, la entidad espera que cerca de 6,7 millones de personas naturales cumplan con su cita tributaria, entre ellas unos 400.000 contribuyentes que se estrenan este año como declarantes.
A la fecha, 539.772 personas ya presentaron su declaración, con base en el primer reporte de la Dian.
La entidad espera recaudar al menos $5,5 billones por las declaraciones del año gravable 2024 que se harán entre agosto y octubre, un monto similar al obtenido el año pasado, esto sin incluir el descuento de retenciones en la fuente.
El asesor de la Dian José Sierra señaló que esperan un incremento de recaudo frente al año pasado, pero recordó que la diferencia de la contribución será superior a lo obtenido en 2023, por el año gravable 2022, antes de las modificaciones que se hicieron mediante la reforma tributaria de ese año.