¿Cuánto cuesta el outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser capturado? Las prendas se volvieron virales en EE. UU.

La imagen de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses le dio la vuelta al mundo y desató, además de reacciones políticas, una conversación en redes sociales alrededor de su vestimenta.
En cuestión de minutos, usuarios de internet identificaron el atuendo que llevaba el exmandatario del régimen venezolano. Se trata de un conjunto deportivo Nike de color gris que rápidamente se volvió viral.
De acuerdo con la información que comenzó a circular tras la publicación de la imagen por parte del gobierno de Donald Trump, Maduro vestía un conjunto compuesto por chaqueta y pantalón de la línea Nike Tech.