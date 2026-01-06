x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¿Cuánto cuesta el outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser capturado? Las prendas se volvieron virales en EE. UU.

El conjunto que usó Nicolás Maduro llegó a agotarse en las tiendas online de Nike en Estados Unidos.

  • En Estados Unidos bautizaron como “Maduro Fit” la ropa que llevaba puesta el exmandatario venezolano al momento de su arresto el 3 de enero de 2026. FOTO: REDES SOCIALES
    En Estados Unidos bautizaron como “Maduro Fit” la ropa que llevaba puesta el exmandatario venezolano al momento de su arresto el 3 de enero de 2026. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

La imagen de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses le dio la vuelta al mundo y desató, además de reacciones políticas, una conversación en redes sociales alrededor de su vestimenta.

En cuestión de minutos, usuarios de internet identificaron el atuendo que llevaba el exmandatario del régimen venezolano. Se trata de un conjunto deportivo Nike de color gris que rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con la información que comenzó a circular tras la publicación de la imagen por parte del gobierno de Donald Trump, Maduro vestía un conjunto compuesto por chaqueta y pantalón de la línea Nike Tech.

El precio del conjunto asciende a 260 dólares en total, lo que equivale aproximadamente a 970.000 pesos colombianos. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia, impulsando búsquedas masivas del producto.

Según datos de Google Trends, tras la difusión de la fotografía el 3 de enero, las búsquedas del término “Nike Tech” registraron un aumento significativo.

Entérese: Así se cerró el cerco con el que Donald Trump asfixiaba a Nicolás Maduro

La atención fue tal que, de acuerdo con la prensa estadounidense, el llamado “Maduro Fit” se volvió viral y varias tallas del conjunto se agotaron en la tienda web de Nike en Estados Unidos.

Incluso los jugadores del club RCD Mallorca, entre ellos el colombiano Johan Mojica, llamaron la atención al llegar al estadio de Son Moix, en España, luciendo el mismo conjunto gris de Nike que Maduro llevaba.

El club compartió un video el pasado lunes 5 de enero en el que se observa a los futbolistas vistiendo el mismo diseño, aunque personalizado con el escudo del Mallorca en el pecho.

Maduro se encuentra recluido desde el sábado en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores. Maduro y la ex primera dama de Venezuela enfrentan un juicio por narcotráfico.

Relacionado: Trump dice que vio la detención de Maduro “en directo” y que fue “como un show televisivo”

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Política
Redes sociales
Crisis en Venezuela
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida