Venezuela decretó siete días de duelo nacional por muertos tras el operativo con el que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero siete días de duelo por los muertos en el ataque que Estados Unidos ejecutó el pasado sábado y que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Le puede interesar: La frontera Colombia-Venezuela, un hervidero de confusión y periodistas bloqueados tras captura de Maduro “He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez en una transmisión en el canal estatal VTV. En tal sentido, destacó la importancia de mantener la paz en el país sudamericano como el objetivo “más importante” de cara al futuro, al tiempo que exigió “que cese el acoso contra Venezuela”. Sobre los fallecidos expresó que se encuentra muy conmovida.

“Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república”, afirmó. Rodríguez —investida este lunes 5 de enero— gobernaría bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, quien dijo que tenía el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y otros tres estados. La vicepresidenta de Maduro asumió el mando de forma interina en Venezuela tras la caída del gobernante izquierdista, quien se enfrenta a la justicia en Nueva York junto con su esposa por varios cargos, incluido el narcotráfico.

Luego, Rodríguez envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto, sin embargo, dijo que ningún “agente externo” gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Por ahora, las autoridades venezolanas no han informado sobre el total de daños, afectados y heridos tras los ataques del país norteamericano en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua. Solamente han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó en el transcurso del pasado domingo. Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a los caídos venezolanos.

Nicolás Maduro y su esposa, fueron capturados por las fuerzas militares de EE. UU., tras ejecutar órdenes de Donald Trump. FOTO: Getty