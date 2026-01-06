x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Las confesiones de Endrick tras salir del Real Madrid: habló del Mundial y la Canarihna

El joven que brilló con Palmeiras no tuvo muchos minutos con el club merengue. Ahora buscará recuperar su fútbol en Lyon de Francia.

  • Lyon presentó oficialmente Endrick , el joven futbolista brasileño que fue cedido por el Real Madrid, donde no tenía oportunidad de jugar. FOTO TOMADA X@OL
    Lyon presentó oficialmente Endrick , el joven futbolista brasileño que fue cedido por el Real Madrid, donde no tenía oportunidad de jugar. FOTO TOMADA X@OL
Agencia AFP
06 de enero de 2026
bookmark

“Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección”, declaró el delantero brasileño Endrick al ser presentado con su nuevo club, al que llega cedido hasta final de temporada por el Real Madrid.

“Cuando el Lyon se puso en contacto conmigo para hacerme saber que estaba interesado en una cesión, fue realmente importante para mi esposa Gabriely, mi familia y mi agente, porque necesitaba jugar”, comentó el jugador en conferencia de prensa.

“¿El Lyon? Me dije ‘¡Guau!’, es Dios quien pone este club en mi camino, en mi corazón”, añadió Endrick, que podría debutar el próximo domingo contra el Lille en partido de la Copa de Francia.

La joven promesa brasileña de 19 años apenas ha contado esta temporada para el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso: solo 99 minutos entre todas las competiciones.

Aunque no lo mencionó, su gran objetivo es ser convocado por Carlo Ancelotti para jugar con la Seleçao el Mundial del próximo verano.

“Mi objetivo es ayudar al Lyon, jugar y ganar. Y cuando uno es brasileño, todo el mundo sueña con ir a la selección. Últimamente no me han convocado, pero haré todo lo posible para volver”, insistió Endrick, que suma 14 internacionalidades con su país y 3 goles.

“Tiene un talento y un potencial inmensos. Es rápido y capaz de atacar los espacios, de finalizar las acciones gracias a su olfato de gol. Es justo lo que necesitábamos”, comentó el director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean.

Su llegada al Lyon ha generado un entusiasmo alrededor de un club poco habituado a grandes fichajes desde Sonny Anderson en 1999 y Yoann Gourcuff en 2010.

“Estoy feliz de ver este fervor, a estos aficionados que me esperan con camisetas para firmar. También es importante para mí porque en Brasil habrá aún más visibilidad sobre el Lyon y la Ligue 1”, estimó Endrick.

Siete veces consecutivas campeón de la Ligue 1 (2002-2008), el Lyon ha perdido protagonismo tanto en el fútbol francés y europeo en los últimos años, arrastrado también por los problemas económicos.

Tras 17 jornadas disputadas en el campeonato francés, el Lyon es 5º con 30 puntos, a 10 del líder Lens.

“Estamos convencidos de que Endrick es la pieza que nos faltaba y va a darle fuerza al equipo para la segunda parte de la temporada. Pero hemos visto que su imagen es tan potente que nos ayudará a desarrollar la imagen del club”, destacó el director general de la entidad, el alemán Michael Gerlinger.

“Lo hemos podido comprobar con el vídeo de su llegada, que batió el récord del OL en este ámbito con 20 millones de visualizaciones”, añadió el dirigente.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Francia
Carlo Ancelotti
Endrick
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida