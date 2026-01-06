Las confesiones de Endrick tras salir del Real Madrid: habló del Mundial y la Canarihna

“Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección”, declaró el delantero brasileño Endrick al ser presentado con su nuevo club, al que llega cedido hasta final de temporada por el Real Madrid.
“Cuando el Lyon se puso en contacto conmigo para hacerme saber que estaba interesado en una cesión, fue realmente importante para mi esposa Gabriely, mi familia y mi agente, porque necesitaba jugar”, comentó el jugador en conferencia de prensa.
“¿El Lyon? Me dije ‘¡Guau!’, es Dios quien pone este club en mi camino, en mi corazón”, añadió Endrick, que podría debutar el próximo domingo contra el Lille en partido de la Copa de Francia.