Las confesiones de Endrick tras salir del Real Madrid: habló del Mundial y la Canarihna

“Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección”, declaró el delantero brasileño Endrick al ser presentado con su nuevo club, al que llega cedido hasta final de temporada por el Real Madrid. “Cuando el Lyon se puso en contacto conmigo para hacerme saber que estaba interesado en una cesión, fue realmente importante para mi esposa Gabriely, mi familia y mi agente, porque necesitaba jugar”, comentó el jugador en conferencia de prensa. “¿El Lyon? Me dije ‘¡Guau!’, es Dios quien pone este club en mi camino, en mi corazón”, añadió Endrick, que podría debutar el próximo domingo contra el Lille en partido de la Copa de Francia.

La joven promesa brasileña de 19 años apenas ha contado esta temporada para el nuevo entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso: solo 99 minutos entre todas las competiciones. Aunque no lo mencionó, su gran objetivo es ser convocado por Carlo Ancelotti para jugar con la Seleçao el Mundial del próximo verano. “Mi objetivo es ayudar al Lyon, jugar y ganar. Y cuando uno es brasileño, todo el mundo sueña con ir a la selección. Últimamente no me han convocado, pero haré todo lo posible para volver”, insistió Endrick, que suma 14 internacionalidades con su país y 3 goles.

“Tiene un talento y un potencial inmensos. Es rápido y capaz de atacar los espacios, de finalizar las acciones gracias a su olfato de gol. Es justo lo que necesitábamos”, comentó el director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean. Su llegada al Lyon ha generado un entusiasmo alrededor de un club poco habituado a grandes fichajes desde Sonny Anderson en 1999 y Yoann Gourcuff en 2010. “Estoy feliz de ver este fervor, a estos aficionados que me esperan con camisetas para firmar. También es importante para mí porque en Brasil habrá aún más visibilidad sobre el Lyon y la Ligue 1”, estimó Endrick. Siete veces consecutivas campeón de la Ligue 1 (2002-2008), el Lyon ha perdido protagonismo tanto en el fútbol francés y europeo en los últimos años, arrastrado también por los problemas económicos.