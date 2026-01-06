Cuatro personas fueron asesinadas por el Clan del Golfo en Antioquia: víctimas habrían sido citadas por el grupo armado

Conmoción hay en el Nordeste de Antioquia tras el hallazgo sin vida de cuatro personas que estaban desaparecidas desde el lunes, 5 de enero, en los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios.

La información recolectada por las autoridades señala que el domingo 4 de enero, en horas de la noche, integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo habrían interceptado e inmovilizado ilegalmente a estas cuatro personas en distintas zonas rurales de Amalfi y Remedios.

Le puede interesar: En inicio de 2026 mataron a seis personas en tres municipios del Valle de Aburrá

Estas personas fueron retenidas contra su voluntad y posteriormente trasladadas hacia sectores apartados, donde finalmente habrían sido ultimadas por órdenes de alias “Matías” o “Chuzo”, señalado cabecilla de zona del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño.

Los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este martes 6 de enero en lugares diferentes: uno en Remedios, corregimiento Santa Isabel, a 53 kilómetros del casco urbano; dos más en el municipio de Vegachí, en el corregimiento El Tigre y en la vereda Alejandría; y un cuarto cadáver en la vereda Montebello de Amalfi, a 68 kilómetros del área urbana.

Las víctimas plenamente identificadas corresponden a Yefer Arley Madrigal Ruiz, hallado en el corregimiento Santa Isabel del municipio de Remedios; Juan Carlos Madrigal Ruiz y Jorge Andrés Madrigal Ruiz, encontrados en el corregimiento El Tigre, en Vegachí y en la vereda Montebello de Amalfi, y una cuarta persona que fue encontrada en la vereda Alejandría en Vegachí, que aún no ha sido identificada por parte de Medicina Legal.