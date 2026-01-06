x

Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

Agencia AFP
Diario La República
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

06 de enero de 2026
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán “controlados” por él.

“Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado a Estados Unidos”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El líder republicano ya había dejado en claro que iría por este recurso natural y que Delcy Rodríguez —quien se juramentó este lunes como presidenta interina de Venezuela— permitiría una transición y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Incluso Trump afirmó que sus acciones se basaban en “recuperar” el petróleo, además de permitir que las petroleras estadounidenses exploten las mayores reservas probadas de crudo del planeta.

“Haremos que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, lo dijo Trump en una rueda de prensa pasada.

Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura en una sorpresiva incursión militar estadounidense el 3 de enero, que dejó decenas de muertos, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad del gobernante depuesto.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela”, enfatizó este martes la sucesora de Maduro durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

El gobernante estadounidense asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente del gobierno, sin considerar por ahora entregar el poder a la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Sin embargo, le advirtió a la nueva presidenta interina que si “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto”.

Rodríguez envió por su parte una carta de tono cordial en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre los dos países.

No obstante, la mirada de Rodríguez parece distinta ahora, pues dijo este martes que “estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela”. Estados Unidos es el mayor productor del mercado petrolero. Dispone de reservas probadas superiores a los 80.000 millones de barriles.

Rodríguez no solo gobierna bajo enorme presión de Estados Unidos sino que tiene el desafío de reacomodar el chavismo sin Maduro. Un general retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada consideró que Rodríguez abrirá las puertas del país a petroleras y mineras estadounidenses. No descarta una reanudación de relaciones diplomáticas con Washington, rotas en 2019.

Y, en paralelo, “de manera accesoria”, impulsará “una agenda política electoral”, que incluya la liberación de políticos presos, añadió la fuente. El interinato tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendrá que llamar a elecciones.

¿Qué representa el petróleo venezolano?

Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro, por delante de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.

Pero la producción es muy baja: “alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)” antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a “alrededor de 3,5 mbd” cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, afirma Peter McNally, de Third Bridge.

“La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción” han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista.

Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios en 2020.

Parte del petróleo venezolano es producido por el grupo estadounidense Chevron. La empresa cuenta con una licencia otorgada por Washington que le permite mantener una asociación con la petrolera nacional de Venezuela y exportar parte de su producción, en particular al mercado estadounidense.

Sin embargo, Chevron tiene prohibido pagar en efectivo los impuestos o regalías al gobierno y los abona mediante una parte del petróleo producido.

Los otros grupos estadounidenses presentes a principios de la década de 2000, ExxonMobil y ConocoPhillips, abandonaron el territorio en 2007 al rechazar las condiciones impuestas por Hugo Chávez, que exigían que el Estado se convirtiera en accionista mayoritario de todas las empresas presentes en el país.

¿Cómo se han comportado las acciones petroleras?

El Brent, de referencia para Colombia, se situó cerca de los US$ 62 por barril, tras cerrar con un alza del 1,7% en la sesión anterior. De acuerdo con un informe de Bloomberg, los operadores siguen asimilando la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro, y las empresas se preparan para negociar con Washington sobre el sector energético venezolano.

También existen riesgos latentes en Oriente Medio después de que Israel reiterara el lunes que no permitirá que Irán reconstruya su programa de misiles balísticos.

“No preveo precios significativamente más altos, independientemente de lo que ocurra con Irán, Ucrania y Venezuela”, declaró Ben Luckock, director global de petróleo de Trafigura Group, a Bloomberg TV. Añadió que los barriles que Venezuela probablemente devolverá este año son “muy, muy pocos”.

Las acciones de Chevron siguen aumentando a un ritmo de 5%, pero el impulso es menor al liderado ayer con tasas de más de 10% de crecimiento diario. Entre tanto, Exxon Mobil mantuvo un alza de 2% en las operaciones previas a la apertura de este martes.

El ADR de Shell caía 0,5% en las operaciones de esta mañana y las acciones de ConocoPhillips subían poco más de 2,5%. Los precios internacionales del petróleo también subieron levemente a un ritmo de 0,3%, después de su mayor ganancia en una semana en la jornada de ayer.

