Daniel Acosta, el líder paisa que ahora dirige la plataforma de criptomonedas más grande del mundo

Con la responsabilidad de liderar toda Latinoamérica, el paisa Daniel Acosta asumió el pasado 25 de junio un nuevo reto dentro Binance, quien pasó a dirigir la estrategia regional de la mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios.
El nombramiento llega tras cuatro años de trabajo en la compañía. Acosta era gerente general de Binance para Colombia y el norte de la región desde 2022 y, en ese periodo, lideró la obtención de la primera licencia regulatoria que un exchange cripto recibió en América Latina, otorgada por El Salvador en 2023.
“Creo que es un orgullo poder continuar representando a la compañía en esta misión que he tenido yo desde hace varios años, que es traer educación financiera a la región”, dijo Acosta en entrevista con EL COLOMBIANO.
Antes de llegar a Binance, Acosta pasó 10 años en Mastercard, donde llegó a ser líder regional para América Latina y el Caribe de los productos de cripto, blockchain y comerciales. También manejó la estrategia de pagos en los segmentos cripto, mercado grande, pyme y B2B.
Es administrador de empresas con especialización en gestión de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y cursó estudios en procesos de innovación y pensamiento exponencial en Singularity University.
A su vez, Acosta seguirá a cargo de Colombia, Centroamérica y el Caribe, pero ahora también dirigirá la estrategia de negocio, el cumplimiento regulatorio y la adaptación de productos a las necesidades locales en toda la región: pagos, servicios transfronterizos, pares de negociación y productos de rendimiento.
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