41% tiene casa propia y crecen los hogares de una sola persona en Antioquia, así viven los paisas según el Dane

La más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2025, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), arroja una radiografía detallada sobre cómo ha evolucionado el bienestar de los colombianos. La directora del Dane, Piedad Urdinola, aseguró que estos resultados permiten ir más allá de la medición de pobreza multidimensional y entender nuevas dinámicas en los hogares. Para los habitantes de Antioquia, los datos son alentadores en dimensiones clave como la educación, la seguridad y la salud, ubicando al departamento por encima de la media nacional en varios indicadores críticos. Además, según el Dane, los datos para el departamento revelan cambios importantes en la forma en que habitan los antioqueños y en cómo están estructuradas sus familias en la actualidad.

Uno de los principales indicadores es la tenencia de vivienda. Según los datos oficiales del informe, para el cierre del año 2025 el 41,0% de los hogares en el departamento de Antioquia reportaron vivir en una vivienda propia. Es decir, 4 de cada 10 hogares en Antioquia tienen casa propia. Por otro lado, según explicó Urdinola, en Antioquia se registran avances en conectividad, el acceso a internet pasó de 66,9% en 2024 a 73,4% en 2025. En vivienda, el déficit habitacional se redujo de 22,9% a 21,8%. Además, destacó una mejora en la percepción de pobreza reportada por los hogares, que bajó de 32,6% a 29,6%, reflejando una leve recuperación en las condiciones de vida. Siga leyendo: Colombianos viven cada vez más solos: 1 de cada 5 hogares ya es unipersonal

Hogares más pequeños y con mayor liderazgo femenino

Asimismo, la estructura familiar en el departamento evidencia una innegable transformación demográfica y social. Históricamente, la región se ha caracterizado por tener familias numerosas y hogares nucleares consolidados. Sin embargo, la radiografía de la ECV 2025 indica que los hogares biparentales, aquellos conformados por padre y madre, con o sin hijos, ya no son la mayoría absoluta, actualmente representan el 49,8% del total de los hogares en Antioquia. Esto demuestra que el 50,2% restante de las viviendas en la región están habitadas por otras tipologías familiares. 24,4% corresponde a los hogares monoparantal y 21,7% lo conforman los hogares unipersonales. Según el Dane, esta realidad responde al crecimiento sostenido de los hogares monoparentales (liderados por un solo padre o madre con sus hijos) y al rápido aumento de los hogares unipersonales, es decir, personas que prefieren vivir solas. Por otro lado, en Antioquia, la estructura de las familias está cambiando más rápido que en el resto del país. Mientras que el promedio nacional es de 2,82 personas por hogar, en el departamento esta cifra baja a 2,74, reflejando una tendencia hacia hogares más reducidos. A su vez, un dato destacado para la región es el papel de la mujer en la economía del hogar. Antioquia registra que el 50,7% de sus hogares tiene a una mujer como jefa, una cifra significativamente mayor al 46,4% del promedio nacional. Siga leyendo: Empresarios antioqueños impulsan la economía: aportan el 15% del PIB nacional

Vivienda y conectividad: el panorama habitacional

Para el Dane, tener casa propia sigue siendo un pilar para los antioqueños. Según el Dane, el 41,0% de los hogares en Antioquia vive en vivienda propia, superando el 38,1% registrado a nivel nacional. Esta cifra ubica al departamento en un punto intermedio-alto a nivel nacional en materia de propiedad, demostrando que una proporción significativa de los ciudadanos de la región ha logrado consolidar su patrimonio familiar accediendo a la compra de finca raíz. Además, el departamento muestra una mejor situación en sus estructuras físicas, con un déficit habitacional del 21,8%, por debajo del 25,6% nacional. En conectividad, Antioquia se mantiene competitiva. El 73,4% de los hogares cuenta con acceso a internet (fijo o móvil), una cifra muy cercana al 73,9% del total país. Sin embargo, al mirar el uso individual, el 82,9% de los antioqueños mayores de 5 años utiliza internet, superando levemente el 82,3% nacional. Lea aquí: Colombia se raja en conectividad rural: velocidad móvil es 78% más baja que el promedio de la OCDE

Salud y Educación: Antioquia se destaca en el ciclo superior

Por otro lado, el departamento demuestra robustez en sus sistemas de seguridad social y formación académica, conforme al reporte del Dane. Uno de los resultados más positivos es el nivel educativo de los jóvenes entre 17 y 21 años. En Antioquia, el 45,2% de las personas en este rango de edad ha alcanzado el nivel superior, una cifra que deja atrás el 37,6% del promedio nacional. No obstante, la asistencia escolar actual para este mismo grupo es del 48,1%, apenas por debajo del 48,4% de Colombia. En cuanto a salud, la afiliación en Antioquia es del 97,2%, igualando la tasa nacional. Sin embargo, la distribución es distinta, el 56,6% de los afiliados en el departamento pertenece al régimen contributivo, superando con creces el 44,9% nacional, donde predomina el régimen subsidiado.

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