Cepeda: el filósofo comunista que quiere seguir pasos de Petro

Iván Cepeda es un hombre de pocos amigos y causas de largo aliento. La defensa durante 30 años de las víctimas del Estado y la cruzada judicial de más de 10 años en contra de Álvaro Uribe, no solo lo definen sino que han ocupado buena parte de su historia. Más allá de ese retrato, que ya conoce el país, hay detalles menos conocidos de su vida personal. Comparte su vida con la antropóloga Pilar Rueda, que trabaja en la JEP. Es metódico y disciplinado, lleva una vida austera y el único lujo que se da es la buena comida, dicen quienes lo conocen. No tienen hijos pero sí tres perras: Raisa, Mulán y Micaela.
Su vida ha estado marcada por tragedias familiares: su madre, Yira Castro, falleció de un tumor cuando él tenía 19 años, y su padre, Manuel Cepeda fue asesinado cuando él tenía 30 años. Luchó contra un cáncer de colon entre 2017 y 2019 y contra otra lesión cancerígena en el hígado en 2021 y 2022; lo cual transformó la rutina de Cepeda, llevándolo a adoptar una disciplina alimentaria estricta basada en alimentos cocinados al vapor y cero licor. Cepeda se forjó en el comunismo ortodoxo; militó junto a su padre en una línea ideológica que en sus inicios bebió del pensamiento de Mao Zedong, estudió filosofía en Bulgaria y Derecho Humanitario en Francia.
El círculo más cercano del candidato sigue anclado al Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo. Son muchas las líneas que unieron a su familia y a él mismo con las Farc. De ahí que para buena parte del país todavía no es claro el tipo de relación que tuvo con ese grupo armado.
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