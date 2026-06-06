Abelardo: la persona detrás del litigante que conoce el país

Más allá del abogado litigante que el país conoce, en el candidato Abelardo de la Espriella habitan otras características que lo definen. Es un hombre muy dedicado a su familia, en la celebración de su triunfo el domingo solo estaba su familia y sus amigos. Álvaro Gómez Hurtado ha sido su inspiración, razón por la cual terminó eligiendo la Universidad Sergio Arboleda para sus estudios. Y le gusta la buena vida, la ropa fina –“desde chiquito ha sido vanidoso”, cuenta alguien– y darse sabáticos en Florencia (Italia).
Tiene el carisma y la gracia de los hombres del Caribe, cualquier situación complicada la desarma “vacilando”, sus padres son de Sahagún (Córdoba) y él, aunque nació en Bogotá, desde cuando tenía un año lo llevaron allí y luego a Montería, cuando su padre, liberal y ferviente lector, fue elegido diputado.
Hasta hace unos años, tras la muerte de una de sus tías con la que se había criado como si fuera su hermana, pasó de ser ateo a convertirse y creer en Dios. Así ha sido su vida, de cambios. Ha sido abogado penalista, empresario y ahora el “outsider” que puede convertirse en el próximo presidente de Colombia.
Quienes lo conocen lo describen como una persona disciplinada que desde muy joven se proyectó en grande. Aprendió a leer desde muy pequeño y siempre tuvo algún negocio o emprendimiento. Hoy busca dar el salto a la presidencia de Colombia, ¿llegará?
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