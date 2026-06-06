“Que hagan los acuerdos que tengan que hacer”: la orden que Petro le habría dado a Benedetti y otros para la campaña

“Que hagan los acuerdos que tengan que hacer para movilizar a la gente”. Esa es la orden que el presidente Gustavo Petro le habría dado a sus cercanos hace unos días para intentar revertir los resultados de la primera vuelta en la que Abelardo de la Espriella le sacó casi 700.000 votos a Iván Cepeda.
EL COLOMBIANO conoció por varias fuentes del Gobierno y del Pacto Histórico que por encima de la voluntad de Cepeda ya aterrizaron a la campaña el ministro del Interior, Armando Benedetti, la polémica Juliana Guerrero y el exsenador Roy Barreras.
“Benedetti está ayudando por los laditos, gestiona, llama gente, intenta buscar acuerdos, pero es muy difícil porque Iván nunca quiso que llegara. Él hasta hubiera sido jefe de debate de esa campaña, pero Cepeda nunca lo quiso recibir”, dice bajo reserva una fuente al tanto de esas movidas. Pero el político costeño no necesita renunciar para meterse en la campaña y, de hecho, no le convendría.
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“Él también está quieto porque los abogados le dijeron que por el tema de la lista Clinton es mejor no mover el avispero con los gringos”, agrega la fuente.
Desde antes de la primera vuelta, la esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, dijo en redes que a la campaña del Pacto le faltaba “innovación, emoción, conexión con nuevos votantes. Se pueden llevar una agria sorpresa”, sentenció. Y se la llevaron.
En el caso de Guerrero, su misión está concentrada en el Cesar y lugares cercanos al Caribe en donde “El Tigre” le ganó el pulso al senador petrista.
“Fue por orden del jefe (Petro). Si hubieran dejado entrar a Juliana hace unas semanas, ella hubiera logrado traer los votos de Ape –Cuello, un congresista del Partido Conservador– que pone gente, pero se fue porque no lo llamaron. Ella ahora está haciendo las llamadas que toca hacer porque Alexandra no sirvió, ellos no mueven ni un perro (sic)”, dice la fuente en referencia a Alexandra Pineda Ortiz, la representante a la Cámara por el Cesar, del Pacto Histórico, elegida en marzo pasado.
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“Cepeda está tan ciego, que pelea sin haber ganado. Ganen primero y ahí sí lo mandan a uno al carajo. Déjennos hacer campaña. Acá no hubo plata, estamos haciendo la campaña que no se hizo”, dice otra fuente cercana a Benedetti. Cuando se le pregunta por el destino del dinero, responde que “para el día de las elecciones: buses, logística, alimentación” y prefiere no dar más detalles.
En el caso de Barreras, visitó a Petro en Palacio esta semana y le habló de lo que no están haciendo bien en el petrismo.
Él mismo lo contó en una entrevista en El Reporte Coronell, utilizando una metáfora por el antecedente de la falta de apoyo y palabras duras del jefe de Estado contra él por haber participado en la consulta de marzo junto a Daniel Quintero, pero sin Cepeda.
Esto dijo: “Es como si el técnico de la Selección se le ocurre que James o Lucho Díaz no jueguen un partido y ellos se pueden molestar, pero sí los llaman al siguiente partido primero está la Selección y Colombia. Así que acudí ayer a Palacio porque el presidente estaba muy preocupado por el futuro de las reformas sociales”, dijo Roy, quien siempre intenta caer parado y se compara con el 10 de la Selección.
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“Veo a la campaña cerrada, paralizada, una semana vale oro en una segunda vuelta y veo que no se producen adhesiones (...) Hay un riesgo de perder porque la gente no encuentra caminos para incorporarse a la campaña, que tiene que sacudirse”, agregó el exsenador en la entrevista que cantó su apoyo a Cepeda.
¿Qué tanto podría sumarle Barreras a Cepeda en este momento? En el Pacto una fuente lo ve así: “El estratega no necesariamente es buen candidato. Y eso es Roy. Roy es mañoso, pero sabe”.