La coca ya supera al cacao y la papa: crece la preocupación por los cultivos ilícitos en Colombia

Colombia enfrenta un preocupante aumento en los cultivos ilícitos de coca, que ya superan en extensión a varias de las siembras más importantes para la alimentación nacional.
Según la actualización presentada por el presidente Gustavo Petro, al cierre de 2024 el país registró 262.000 hectáreas de coca, un aumento del 3 % frente a 2023.
Esa cifra ya es superior a la de cultivos clave como el cacao, que suma 260.954 hectáreas, la yuca con 241.248 hectáreas, y la papa, con 196.337 hectáreas sembradas. El dato evidencia un cambio alarmante en la estructura agrícola del país, donde los productos ilícitos avanzan mientras los alimentos básicos retroceden.