Paloma Valencia puso tutela para suspender la emergencia económica: “es el único recurso inmediato”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que el Centro Democrático presentó una tutela para frenar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.

El exmandatario argumentó: “la tutela es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”. En otras palabras, Uribe considera que en este momento no existe otro mecanismo legal rápido y disponible para intentar frenar o cuestionar la decisión del Gobierno.

Así, la tutela es la única vía jurídica que puede activarse de forma inmediata, antes de que la Corte Constitucional asuma formalmente el estudio del decreto de Emergencia Económica a partir del 13 de enero. Le puede gustar: De la Espriella felicita a Paloma por unirse a la coalición de centroderecha, pero dice que intentó “unión con el CD” y “no se logró” La lógica es que con otros recursos como una demanda, el Gobierno podría seguir aplicando las medidas adoptadas bajo la emergencia, por lo que la tutela se presenta como la única acción urgente para intentar detenerlas o ponerles un límite provisional.

La racicación

La senadora y candidata Paloma Valencia, junto con el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron la acción de tutela contra el decreto de emergencia económica. Según los demandantes, se trata de una medida “improcedente, arbitraria y contraria a la Constitución”, que, a su juicio, busca incrementar la carga tributaria para financiar lo que califican como un gasto excesivo del Ejecutivo. La acción judicial sostiene que el uso de esta figura excepcional no cumple los requisitos constitucionales y representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos, en especial a su situación económica. Consulte: Empresarios colombianos revelan sus cartas de Navidad: esto le piden al Niño Dios para 2026 En el documento presentado ante la justicia, Valencia y Vallejo solicitan que el juez constitucional ordene la suspensión inmediata de los efectos del decreto de emergencia económica. La petición busca que la medida quede sin aplicación, al menos, hasta que termine la vacancia judicial y la Corte Constitucional pueda ejercer el control automático que establece la Carta Política para este tipo de decretos. “La tutela advierte que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, señala el texto de la acción.

Petición para frenar nuevos impuestos y cargas tributarias

Además de la suspensión del decreto, la tutela solicita que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos impuestos o cargas tributarias que se deriven de la declaratoria de emergencia económica. Para los accionantes, el Gobierno “no puede aprovechar una figura excepcional para imponer medidas fiscales que afectan directamente el bolsillo de los colombianos”, mientras no exista un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. Según la tutela, la emergencia económica declarada no responde a un hecho nuevo, imprevisible o sobreviniente, como lo exige la Constitución Política. Por el contrario, afirma que el decreto se sustenta en problemas estructurales ampliamente conocidos, cuya existencia no habilita al Presidente para gobernar por decreto. “Esto configura una clara extralimitación del poder presidencial y un uso abusivo de una herramienta diseñada para situaciones verdaderamente extraordinarias”, advierte la acción judicial.

Lluvia de demandas contra el decreto de emergencia económica