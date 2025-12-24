x

¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país

El Gobierno contabilizó “1.508” municipios, en vez de los 1.103 que existe, en un balance sobre sus programas.

  El ministro de Salud habló sobre "1508" municipios, cuando en el país hay 1.103. FOTO: MINSALUD
El Colombiano
24 de diciembre de 2025
bookmark

Las cifras presentadas por el Ministerio de Salud abrieron cuestionamientos sobre la precisión de los datos presentados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta vez, el Ejecutivo presentó más del número de municipios que existen en Colombia mientras hablaba sobre los proyectos financiados por el Estado.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país está conformado actualmente por 1.103 municipios, además de 18 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés.

Sin embargo, durante un evento realizado en Bogotá para socializar la asignación de recursos destinados a la cofinanciación de la atención de urgencias a población migrante no asegurada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó un balance con 1508 municipios.

En su intervención, el funcionario afirmó: “Hoy podemos mostrar resultados concretos: por primera vez contamos con una intervención amplia y verificable en 1.508 municipios, a través de 1.466 proyectos que ya están terminados, en ejecución o en proyección”.

El número de municipios mencionados por el ministro supera en más de 400 la cantidad de municipios oficialmente reconocidos en el país. Incluso si se suman las áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés, la cifra queda muy por debajo de los “1.508” territorios a los que el Gobierno asegura haber llegado con sus intervenciones.

El anuncio se dio en el marco de una jornada en la que el Ministerio de Salud explicó cómo se distribuirán los recursos para atender a población migrante no asegurada en los servicios de urgencias, así como las condiciones para el giro de esos dineros a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

