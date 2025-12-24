Petro y Bruce Mac Master chocan por decreto: “no hay razones para una emergencia económica”

El anuncio del decreto de emergencia económica del Gobierno nacional derivó en un fuerte cruce de mensajes en la red social X entre Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y el presidente Gustavo Petro, evidenciando profundas diferencias sobre el diagnóstico económico del país y las causas del deterioro fiscal.
La controversia comenzó con un trino de Mac Master, quien cuestionó la existencia de hechos nuevos que justificaran la emergencia. “No Presidente, ninguno de esos es un ‘hecho sobreviniente’”, escribió el dirigente gremial, recordando que días antes el propio mandatario había defendido el buen desempeño económico de Colombia.
El mandatario le respondió al dirigente gremial: “La irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico (...)”.