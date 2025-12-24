Llegaron los aguinaldos: estos son los presentes para quienes movieron lo noticioso este 2025

Al presidente Gustavo Petro pudimos verlo muchas veces este año en el rol que más le gusta: el de orador —de hablador, para ser exactos, porque lo de ejecutar, poco—. Los consejos de ministros se le volvieron su lugar de catarsis, allí habla de lo divino y de lo humano; sin embargo, entre todas esas horas y horas de monólogo — no deja hablar a su gabinete— dijo: “Hoy tenía cita con la USO (sindicato de Ecopetrol), compañera, terminé dormido y no me despertaron”.
El presidente terminó dormido a media tarde, parece que el café ya no le está haciendo efecto y cayó desplomado sin que nadie le diera una mano, quizá por eso se enreda tanto en los discursos, ya habla enrevesado y hasta se va ladeando un poquito. Presidente, que no le pase más, desde aquí le mandamos un despertador.