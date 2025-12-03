¡Pilas! Estos son los cuatro permisos remunerados que por ley su empresa debe darle con la nueva reforma laboral

La reciente aprobación de la reforma laboral introdujo cuatro permisos remunerados obligatorios para todos los trabajadores del país. La norma, ya en implementación, amplía los derechos de los empleados e impone nuevas obligaciones a los empleadores, con el fin de mejorar la salud, la vida familiar y la movilidad sostenible.
Estas medidas, explicadas por el Ministerio del Trabajo, garantizan que los trabajadores puedan atender responsabilidades personales y familiares sin descuentos salariales, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Así funciona cada uno de los permisos: