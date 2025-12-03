¡Pilas! Estos son los cuatro permisos remunerados que por ley su empresa debe darle con la nueva reforma laboral

La reciente aprobación de la reforma laboral introdujo cuatro permisos remunerados obligatorios para todos los trabajadores del país. La norma, ya en implementación, amplía los derechos de los empleados e impone nuevas obligaciones a los empleadores, con el fin de mejorar la salud, la vida familiar y la movilidad sostenible. Entérese: Aún sin reforma, sistema de salud está en crisis: Comité Autónomo de la Regla Fiscal Estas medidas, explicadas por el Ministerio del Trabajo, garantizan que los trabajadores puedan atender responsabilidades personales y familiares sin descuentos salariales, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Así funciona cada uno de los permisos:

Citas médicas del trabajador

La reforma laboral establece que los empleados pueden asistir a sus citas médicas dentro del horario laboral sin que ello afecte su salario. Para hacerlo, deben avisar con anticipación, presentar el soporte que confirme la cita y procurar programarla en horas de trabajo. A su vez, el empleador debe autorizar la salida, pagar el día completo, registrar la ausencia como permiso remunerado y abstenerse de imponer sanciones o descuentos.

Citas médicas de hijos e hijas

Los trabajadores también pueden ausentarse para acompañar a sus hijos o hijas a citas médicas o escolares, conservando el pago de la jornada. En este caso, el empleado debe informar previamente, justificar el motivo, presentar la citación correspondiente y figurar como acudiente legal. El empleador debe permitir la ausencia, cubrir el salario completo, no exigir compensaciones y promover la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Todo trabajador tiene derecho a asistir a citas médicas sin que estas sean descontadas de sus jornadas laborales. FOTO: Freepik.

Diligencias administrativas o judiciales

Cuando un trabajador recibe una citación para una audiencia o trámite oficial, tiene derecho a asistir durante la jornada sin que se le realicen descuentos. Para ello, debe notificar con anticipación, presentar la citación y entregar la constancia de asistencia. El empleador, por su parte, debe reconocer el día como laborado, conservar los soportes y abstenerse de aplicar cualquier sanción.

Un día remunerado por uso habitual de la bicicleta

La normativa también otorga un permiso remunerado para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual hacia el trabajo. Cada seis meses, los empleados pueden solicitar un día libre pago demostrando el uso constante de la bicicleta, avisando con al menos cinco días de anticipación y acordando la fecha con la empresa. El empleador debe verificar el cumplimiento de estos requisitos, fomentar la movilidad sostenible y autorizar el pago del día. Lea aquí: MinTrabajo propone excluir la vivienda del aumento anual del salario mínimo

