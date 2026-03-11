Con más de 18.000 puntos y 72.000 empleos generados: así crece el negocio de las franquicias en Colombia

En centros comerciales, barrios gastronómicos y zonas comerciales de ciudades como Medellín o Bogotá hay algo en común y están asociados a que cada vez más negocios operan bajo un modelo que permite replicar marcas exitosas con reglas claras.
Y a esto se le conocen como las franquicias, un sistema empresarial que en los últimos años ha ganado fuerza en Colombia y que hoy mueve más de 72.000 empleos y miles de millones de pesos en la economía.
Actualmente el país cuenta con más de 542 marcas franquiciantes activas y cerca de 18.000 establecimientos operando, lo que lo convierte en el cuarto mercado de franquicias más importante de América Latina, solo por detrás de Brasil, México y Argentina.