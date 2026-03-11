Tribunal de Bogotá aumentó la condena contra abogado Diego Cadena a 8 años y 8 meses

El Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena para Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Tendrá que pagar 8 años y 8 meses de prisión. Cadena ya había sido hallado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del exparamilitar preso por homicidio Juan Guillermo Monsalve. Actualmente, cumple 40 años de condena, y fue uno de los testigos en el caso del exmandatario y dirigente del Centro Democrático. En otras palabras, el Tribunal no solo mantuvo la condena contra Cadena, sino que endureció el fallo y condenó además a Juan José Salazar, que había sido absuelto en primera instancia.

¿Qué cambió en la condena contra Diego Cadena?

Previamente, Cadena había sido condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal. No obstante, el tribunal amplió la responsabilidad penal al considerar que también se configuró el delito de fraude procesal. Desde el inicio del proceso, la Fiscalía apuntó a la tesis de que Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y apoyo económico a Monsalve con el propósito de que modificara su versión sobre los presuntos vínculos de Uribe Vélez con paramilitares.

Lo que dice el fallo sobre la retractación de Monsalve

Según el primer fallo, el abogado buscó insistentemente que Monsalve se retractara de sus declaraciones contra Álvaro Uribe, ofreciéndole beneficios jurídicos y promesas sin sustento, como su eventual ingreso a la JEP. En esta sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó los argumentos presentados por la defensa y respaldó la hipótesis del ente acusador: “Nada de eso es compatible con la hipótesis de la defensa; al contrario, tales episodios dejan al descubierto inequívocamente que la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda fue obra de Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros”, señala el fallo. A su vez, se señaló que la retractación de Monsalve implicaba una modificación de la verdad procesal: “Al margen de que beneficios por colaboración se le hayan conseguido a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su retractación llevaba consigo la alteración de la verdad”. El fallo también indica que, según el expediente, Cadena “hizo ingentes esfuerzos en pos de la retractación. Le ofreció gratuitamente sus servicios como abogado a Juan Guillermo Monsalve Pineda y le advirtió que debía escribir la carta con el acompañamiento de Enrique Pardo, quien se la dictó”. Lea también: Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, fue condenado a 7 años de pena domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal

También hubo cambio en el caso de Carlos Enrique Vélez

Cadena también fue hallado culpable en el proceso que involucraba al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, en el que antes se le había absuelto. Conocido con el alias de “Víctor”, este perteneció al Bloque Calima de las AUC, y fue condenado por múltiples delitos relacionados con masacres y homicidios en el Valle del Cauca y otras regiones. Su nombre tomó relevancia nacional en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez porque declaró haber recibido visitas y ofrecimientos de dinero por parte de Cadena, supuestamente a cambio de firmar cartas y retractarse de señalamientos contra el expresidente. Lea también: Investigan a magistrados por presunto sesgo y posibles impedimentos en el caso de Álvaro Uribe

¿Por qué el Tribunal considera que hubo soborno?

Las reuniones y comunicaciones entre Cadena y Monsalve, sumadas a las promesas que Cadena habría realizado, constituyen, según el ente acusador, un acto de soborno en actuación penal. Esto, ya que estas acciones buscarían incidir en el testimonio del exparamilitar y con ello en la verdad procesal dentro del expediente: “Nada de eso es compatible con la hipótesis de la defensa; al contrario, tales episodios dejan al descubierto inequívocamente que la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda fue obra de Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros”, señala el fallo.

¿Cuáles son las penas para Cadena y Salazar?

Además de los años de condena, Cadena también deberá pagar multas equivalentes a 333,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) y será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de siete años. Salazar tendrá que pagar cerca de ocho años de prisión, precisamente 94 meses, multas por más de 283 mínimos y la misma inhabilitación en el ejercicio, pero por seis años y medio. Ahora, ambos tendrán prisión domiciliaria; es decir, no cumplirán su condena en una cárcel.

¿Quién es Juan Guillermo Monsalve?

Juan Guillermo Monsalve es un exparamilitar que hizo parte del Bloque Metro de las AUC, grupo que operó en Antioquia en los años noventa y con el que tuvo vínculos directos en su juventud. Está condenado por delitos como secuestro y homicidio, y actualmente cumple pena de prisión. Su relevancia en la justicia colombiana surgió porque señaló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe habrían tenido nexos con el paramilitarismo en Antioquia, particularmente en la conformación de ese bloque. Monsalve se convirtió en el testigo central del proceso de la Corte Suprema contra Uribe por presunta manipulación de testigos, al denunciar que abogados cercanos al expresidente —entre ellos de quien trata esta nota, Diego Cadena— intentaron convencerlo de retractarse de sus declaraciones. En cuanto al caso de Cadena, de acuerdo con registros de cámara se seguridad, en febrero de 2018, él se reunió con Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá, donde el hombre paga una condena de 40 años de prisión por homicidio. El objetivo, del encuentro, según la Fiscalía, era lograr que Monsalve se retractara de las declaraciones contra Uribe. En el año 2011, Monsalve ofreció una entrevista al senador y candidato presidencial Iván Cepeda donde hablaba de la supuesta participación del expresidente en la creación de grupos ilegales. El fiscal presentó grabaciones hechas por Monsalve con un reloj espía, en las que se registraron los ofrecimientos. “Tras revisar los audios era evidente que se le estaba poniendo de presente faltar a la verdad. En ningún momento se escucha al doctor Cadena reprender los ofrecimientos de su interlocutor”, leyó la fiscal antes de la decisión de primera instancia.