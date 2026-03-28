Fiebre por ver el Mundial 2026 en televisor nuevo: las ventas crecerían este año a doble dígito

Los grandes almacenes de cadena y los pequeños comerciantes ya tienen listas sus vitrinas para recibir el impulso comercial que supone la Copa Mundial de Fútbol 2026, que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Los conocedores del mercado esperan que no solo haya un auge en el comercio de camisetas y artículos relacionados con la Selección Colombia, si no que crecería a doble dígito el consumo de televisores. La Copa del Mundo es un evento que tiene lugar cada cuatro años. Este 2026, la cita contará con dos características históricas: la Selección Colombia sellará su séptima participación en mundiales; y este torneo mundial pasará de disputarse de 32 equipos a 48 equipos. Esas dos particularidades lo hacen aún más valioso el evento. Los fanáticos no se querrán perder la oportunidad de ver jugar a grandes estrellas como los históricos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su último mundial, tampoco las gambetas de Vinicius Jr y, mucho menos, la magia de los colombianos Lucho Díaz y James Rodríguez. Consulte: Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales Es claro que para estos meses el televisor será uno de los electrodomésticos con más demanda en los hogares. De hecho, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las jornadas en las que juega la Selección Colombia generan incrementos de entre 30% y 50% en ventas de categorías como televisores, alimentos y bebidas. Sin embargo, este impulso llega en un contexto de desaceleración del comercio minorista y mayor cautela en el gasto de los hogares.

¿Qué dicen las cifras sobre el mercado de televisores?

El comportamiento del consumo en mundiales anteriores refleja la magnitud del fenómeno. La firma alemana GfK reportó que durante Rusia 2018 se vendieron cerca de 2,1 millones de televisores en el país. Para Qatar 2022, la cifra alcanzó 1,49 millones de unidades en los primeros nueve meses del año, con un crecimiento de 29,4% frente al mismo periodo de 2021. Por su parte, la Encuesta Mensual de Comercio del Dane evidenció que al cierre de las eliminatorias en septiembre de 2025 las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron 22% en doce meses, superando ampliamente el promedio del comercio minorista, que fue de 8,4%. Le puede gustar: Asia acelera las ventas de vehículos en Antioquia A esto se suma que el 92,71 % de los hogares colombianos ya cuenta con al menos un televisor, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, lo que confirma la relevancia de este dispositivo en el consumo doméstico. Para este nuevo ciclo, Fenalco proyecta un crecimiento inicial de entre 5 % y 7 % en ventas de televisores, aunque analistas consideran que la cifra podría ser mayor si Colombia tiene una participación destacada. El mercado también ha evolucionado hacia equipos de mayor tamaño y valor. Actualmente, la demanda se concentra en pantallas entre 50 y 65 pulgadas, con precios que oscilan entre $1 millón y $6 millones.

Grupo Éxito vendería 25% más televisores este año

Pero como se mencionó antes. La demanda podría ser más alta. Por ejemplo, desde el sector retail, el Grupo Éxito anticipa un incremento significativo en sus ventas. La compañía proyecta comercializar más de 750.000 televisores en 2026, lo que representaría un crecimiento del 25% frente al año anterior, tras haber superado las 600.000 unidades vendidas en 2025. En concreto, la empresa espera despachar 150.000 televisores adicionales impulsados por la temporada mundialista. Luis Miguel Cano, gerente de Entretenimiento de Grupo Éxito, mencionó, “la participación de Colombia en el Mundial impulsa las ventas de televisores y las visitas a tiendas retail al generar alta expectativa y emoción entre los consumidores, quienes buscan mejorar su experiencia para ver los partidos”. Históricamente, este efecto ha sido significativo. Durante Brasil 2014, las ventas de televisores en Grupo Éxito crecieron más del 60%. El repunte fue bastante considerable, en parte, por la participación del seleccionado colombiano, que volvió a la cita orbital luego de 16 años de no clasicar. Para Rusia 2018 el incremento fue más moderado, del 45%. Hay que decir que este comportamiento no se presenta solo para los mundiales, de hecho, Alkomprar, que es un reconocido almacén paisa de tecnología y electrodomésticos, también está preparándose para atender a los clientes, pues en la pasada Copa América, su comercio de televisores creció un 15%. La compañía comentó que algunos clientes buscan pasar a una tecnología más avanzada que garantice una imagen y sonido de mayor definición, por esa razón los pedidos y la mayor parte de televisores que se encuentran en el mercado “cuentan con tecnología 4K UHD (Tecnología de Ultra Alta Definición), que permite contar con millones de píxeles que se reflejan en la calidad del video”.

Más tecnologías que lideran la demanda para este 2026

El Mundial no solo incrementa las ventas, sino que los asesores de ventas sostienen que redefine las preferencias del consumidor. La participación de Colombia suele elevar el tráfico en tiendas y el interés por mejorar la experiencia de visualización. Actualmente, la tendencia apunta a televisores de gran formato —desde 65 hasta 100 pulgadas— y tecnologías avanzadas como QLED, QNED y OLED, impulsadas por el interés en reuniones familiares y sociales durante los partidos. Cano sostuvo: “Tenemos una gran apuesta en todo lo relacionado con televisores, parlantes y barras de sonido, para que el cliente encuentre todo lo necesario para tener su experiencia ideal”.

El crédito es relevante para el comercio

A pesar del dinamismo esperado, el acceso al crédito sigue siendo una limitante estructural. El Reporte de Inclusión Financiera 2024, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, señala que solo el 35,5 % de los adultos accede a crédito formal. Al incluir fuentes no financieras, como comercio y telefonía, la cifra asciende a 50,5%, lo que implica que cerca de la mitad de la población no cuenta con mecanismos para financiar compras de alto valor, como los televisores.

Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, indicó que “el mercado de crédito sigue enfrentando retos estructurales para fortalecerse y crecer”, en un contexto donde la profundización de la cartera como porcentaje del PIB ha retrocedido a niveles de hace una década.

Facilidades en créditos

El entorno económico de inicios de 2026 refuerza esta tendencia. La Bitácora Económica de Fenalco reportó una desaceleración en las ventas y un menor crecimiento en el uso de tarjetas de crédito, en medio de expectativas de inflación y aumento en el costo de vida. Ante este escenario, los comercios están impulsando alternativas como la financiación en punto de venta. La modalidad “compra ahora, paga después” gana terreno, especialmente entre jóvenes de 18 a 35 años, que representan más del 70 % de este mercado. Fenalco ha documentado que estas herramientas han generado incrementos del 30% en ventas en más de 2.500 comercios, particularmente en tecnología y electrodomésticos. Daniel Garzón, CEO de Creditop, explicó que “en temporadas como el Mundial se hace más evidente el rol de la financiación”, al advertir que sin opciones de pago flexibles muchas familias posponen sus compras o recurren a mecanismos informales más costosos.

¿Qué estrategias están aplicando las cadenas retail?