Fiebre por ver el Mundial 2026 en televisor nuevo: las ventas crecerían este año a doble dígito

Los grandes almacenes de cadena y los pequeños comerciantes ya tienen listas sus vitrinas para recibir el impulso comercial que supone la Copa Mundial de Fútbol 2026, que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Los conocedores del mercado esperan que no solo haya un auge en el comercio de camisetas y artículos relacionados con la Selección Colombia, si no que crecería a doble dígito el consumo de televisores.
La Copa del Mundo es un evento que tiene lugar cada cuatro años. Este 2026, la cita contará con dos características históricas: la Selección Colombia sellará su séptima participación en mundiales; y este torneo mundial pasará de disputarse de 32 equipos a 48 equipos.
Esas dos particularidades lo hacen aún más valioso el evento. Los fanáticos no se querrán perder la oportunidad de ver jugar a grandes estrellas como los históricos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su último mundial, tampoco las gambetas de Vinicius Jr y, mucho menos, la magia de los colombianos Lucho Díaz y James Rodríguez.
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Es claro que para estos meses el televisor será uno de los electrodomésticos con más demanda en los hogares. De hecho, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las jornadas en las que juega la Selección Colombia generan incrementos de entre 30% y 50% en ventas de categorías como televisores, alimentos y bebidas. Sin embargo, este impulso llega en un contexto de desaceleración del comercio minorista y mayor cautela en el gasto de los hogares.