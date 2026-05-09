Bogotá refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de hantavirus en crucero internacional

Un estricto seguimiento epidemiológico y monitoreo mantiene la Secretaría de Salud de Bogotá ante los casos de hantavirus identificados en ocho pasajeros del crucero MV Hondius, reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo. La autoridad de salud capitalina indicó que, si bien la Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo continúa siendo bajo a nivel global, “el mensaje para la ciudadanía es de tranquilidad y de información basada en evidencia. Le recomendamos: Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron? “Actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá, y el riesgo para la ciudad continúa siendo bajo. Desde la Secretaría Distrital de Salud mantenemos vigilancia epidemiológica permanente y articulación con las autoridades nacionales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, explicaron.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

Al respecto, Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, recordó que los hantavirus son virus zoonóticos transmitidos a las personas por contacto con la orina, heces o saliva de roedores silvestres infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados.

Las actividades rurales, agrícolas, forestales y la presencia en viviendas con infestación de roedores aumentan el riesgo de exposición. Existen múltiples cepas de hantavirus en el mundo, solo algunas causan enfermedad en humanos. En las Américas pueden producir el Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), mientras que en Europa y Asia se asocian con fiebre hemorrágica con compromiso renal. La Secretaría de Salud de Bogotá recordó que los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y manifestaciones gastrointestinales. La transmisión de persona a persona no es frecuente y solo se ha documentado a nivel global para el virus de los Andes, identificado principalmente en Argentina y Chile. Para profundizar: Hantavirus en el crucero MV Hondius: La OMS revela dónde y cómo se contagió el primer paciente

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el momento, no ha documentado ni reportado casos compatibles con síndrome cardiopulmonar por hantavirus en el sistema nacional de vigilancia en salud pública. No obstante, estudios serológicos realizados entre 2004 y 2016 evidenciaron presencia de anticuerpos séricos contra hantavirus en trabajadores rurales sanos y roedores silvestres en los departamentos de Sucre y Córdoba.

“De acuerdo con la evidencia técnica disponible, el riesgo para Colombia, incluido Bogotá, se considera bajo. En este contexto, el Distrito se mantiene atento a las orientaciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, conforme al Reglamento Sanitario Internacional y a las recomendaciones de la OMS, con el fin de coordinar las acciones de preparación y respuesta desde las competencias de Bogotá como principal punto de entrada internacional del país”, concluyó la entidad capitalina. Amplíe la noticia: Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

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