El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ya es velado en el Palacio San Carlos de la Cancillería

El cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue trasladado al Palacio de San Carlos, en la sede de Cancillería, donde se organizaron las honras fúnebres. Aunque las puertas del velorio fueron abiertas al público general a las 3:00 de la tarde, los familiares y allegados tuvieron un espacio para realizar su despedida en privado.
El féretro entró siendo escoltado por unidades de la Policía y personal militar junto a su familia y allegados. Se espera que distintas figuras de la política y personas allegadas a la vida del exministro hagan presencia en el lugar para participar del homenaje.
Hasta el momento se ha registrado la presencia de Clemencia Vargas, la hija del exvicepresidente, y su hermano Enrique Vargas Lleras. Este último expresó que lo recuerda como “el más valiente”: “Nunca jamás se amilanó frente a nada. No existía una sola amenaza que lo pudiera amilanar sino, al contrario; cada vez que recibía una amenaza, esa era como la fuerza necesaria para seguir luchando” dijo sobre su hermano ante los medios.