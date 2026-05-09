El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ya es velado en el Palacio San Carlos de la Cancillería

El cuerpo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue trasladado al Palacio de San Carlos, en la sede de Cancillería, donde se organizaron las honras fúnebres. Aunque las puertas del velorio fueron abiertas al público general a las 3:00 de la tarde, los familiares y allegados tuvieron un espacio para realizar su despedida en privado. El féretro entró siendo escoltado por unidades de la Policía y personal militar junto a su familia y allegados. Se espera que distintas figuras de la política y personas allegadas a la vida del exministro hagan presencia en el lugar para participar del homenaje. Hasta el momento se ha registrado la presencia de Clemencia Vargas, la hija del exvicepresidente, y su hermano Enrique Vargas Lleras. Este último expresó que lo recuerda como “el más valiente”: “Nunca jamás se amilanó frente a nada. No existía una sola amenaza que lo pudiera amilanar sino, al contrario; cada vez que recibía una amenaza, esa era como la fuerza necesaria para seguir luchando” dijo sobre su hermano ante los medios.

El hermano de Germán Vargas, Enrique Vargas Lleras, asistió a las honras fúnebres en el Palacio de San Carlos. FOTO: Colprensa.

También el expresidente Ernesto Samper asistió a las honras fúnebres y aclaró que, pese a las diferencias políticas entre ambos, tenían una relación amable y que Vargas Lleras era una figura importante para la política nacional: “Quien quiera saber quién era Germán Vargas, que mire las autopistas 4G y 5G, que mire las casas de vivienda de interés social que inauguró, las leyes sobre justicia que sacó; la verdad es que es toda una lección para los que en este momento están aspirando de que no basta con tener condiciones personales sino que también se necesitan tener unas condiciones administrativas y una capacidad de gobernar”. La canciller Rosa Villavicencio también ha anunciado su participación en el homenaje como representante del Gobierno nacional. La ceremonia de la tarde de hoy es la primera de distintos actos que se realizarán a modo de homenaje y despedida del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Según la información preliminar, la eucaristía principal se realizará este lunes a las 11:00 a.m. de este domingo en la Catedral Primada de Bogotá. Las puertas permanecerán abiertas al público hasta las 7:00 p.m., y la velación se reanudará mañana, domingo 10 de mayo, desde las 10:00 a.m.

La velación de Vargas Lleras será abierta al público hasta las 7:00 p.m. de este sábado y se reanudará mañana, domingo 10 de mayo, a las 10:00 a.m. FOTO: Colprensa

El viernes 8 de mayo se confirmó el fallecimiento del político Germán Vargas Lleras, a sus 64 años, después de años de enfrentar un arduo tratamiento médico por un tumor cerebral que deterioró su salud hasta llevarlo a la muerte. Toda esta lucha empezó hace más de 10 años, cuando, en 2015, se desmayó en pleno discurso político en un evento en Bucaramanga cuando era vicepresidente el gobierno de Juan Manuel Santos. Los exámenes médicos revelaron un meningioma, un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y puede provocar migrañas, alteraciones de los sentidos, convulsiones, pérdida de memoria, debilidad en las extremidades e, incluso, cambios de personalidad. La Fundación Santa Fe de Bogotá le realizó extirpación del tumor y radioterapia para prevenir que volviera a crecer. Sin embargo, el tumor reapareció. Durante sus últimas semanas de vida, Vargas Lleras estuvo bajo su cuidado clínico en atención domiciliaria después de diferentes intervenciones neuroquirúrgicas y quimioterapias en Colombia y en centros especializados de Houston, Estados Unidos.

El féretro del exvicepresidente de la República fue recibido por una calle de honor en el Palacio de San Carlos, de Bogotá. FOTO: COLPRENSA