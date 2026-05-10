Declaran calamidad pública en Apartadó, Urabá antioqueño, tras desbordamiento de un río

Durante la mañana de este domingo 10 de mayo, se presentó una emergencia en Apartadó, en el Urabá antioqueño, por el desbordamiento del río Vijagual que provocó inundaciones en el corregimiento El Reposo. La situación dejó varios barrios bajo el agua y obligó a las autoridades a declarar la calamidad pública.

Las fuertes lluvias registradas durante varias horas en el Urabá provocaron el aumento del caudal del afluente, causando inundaciones en por lo menos seis sectores residenciales y afectando decenas de hectáreas de cultivos de plátano y banano, una de las principales actividades económicas de la región.

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Aunque algunos medios hablan de cerca de 600 viviendas afectadas, la Alcaldía de Apartadó informó que todavía no existe un balance oficial consolidado, ya que el censo de damnificados comenzará este lunes 11 de mayo. El alcalde Adolfo Romero Benítez, junto al gabinete municipal, recorrió las zonas impactadas durante la tarde de este domingo con el fin de establecer la magnitud total de la emergencia. Hasta el momento, no se han registrado muertos o heridos.

En medio de la contingencia, muchas familias permanecieron dentro de sus viviendas pese a las recomendaciones de evacuación realizadas por las autoridades. Habitantes del corregimiento reportaron que, durante la tarde y noche del mismo domingo, el nivel de las aguas comenzó a disminuir paulatinamente, si bien persiste el riesgo por nuevas lluvias y posibles crecientes súbitas.

Las inundaciones generaron afectaciones en vías rurales y pérdidas materiales dentro de las viviendas. Además, productores agrícolas manifestaron preocupación por los daños en sembrados de banano y plátano, productos clave para la economía del Urabá antioqueño. En los videos difundidos en redes sociales se pueden ver pedazos de camas, estanterías, electrodomésticos y otros muebles que se fueron con la corriente.

La administración municipal señaló que la declaratoria de calamidad pública permitirá agilizar recursos y atención humanitaria para las familias damnificadas. Mientras tanto, organismos de emergencia mantienen monitoreo constante sobre el comportamiento del río Vijagual y otros afluentes de la zona ante la continuidad de la temporada de lluvias.

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