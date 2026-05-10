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Trump rechaza propuesta de paz de Irán y Teherán amenaza con nuevos ataques en Oriente Medio

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de que el presidente Donald Trump calificó como “totalmente inaceptables” las condiciones planteadas por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

  • Imagen satelital de un buque alcanzado durante los recientes ataques en el Golfo Pérsico, en medio de la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Fotos: US Central Command Public Affairs y Mandel Ngan / AFP
    Imagen satelital de un buque alcanzado durante los recientes ataques en el Golfo Pérsico, en medio de la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Fotos: US Central Command Public Affairs y Mandel Ngan / AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este domingo 10 de mayo la propuesta enviada por Irán para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Medio, aumentando la incertidumbre sobre una posible salida negociada al conflicto que ya completa varias semanas de enfrentamientos.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario estadounidense aseguró además que Teherán “ya no se reirá más” de Estados Unidos y reiteró que el país persa está “militarmente derrotado”.

También le puede interesar: EE. UU. incrementa vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba en medio de tensión con Trump

La respuesta iraní había sido enviada horas antes por medio de un mediador pakistaní, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. En el documento, el gobierno iraní insistió en que no aceptará condiciones que impliquen una rendición y advirtió que responderá de manera “fuerte y decisiva” a cualquier nuevo ataque estadounidense contra embarcaciones o intereses iraníes en la región.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, aseguró que “la moderación de Irán terminó” y afirmó que cualquier acción militar en el Golfo desencadenará represalias contra buques y bases estadounidenses.

La guerra en Oriente Medio se desató el pasado 28 de febrero, luego de ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes. Desde entonces, Irán ha respondido con acciones militares en distintos puntos de la región y con bloqueos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, además de impactos sobre los mercados energéticos internacionales y sobre la economía mundial.

En medio de la crisis, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la guerra “aún no ha terminado” y afirmó que todavía quedan instalaciones nucleares iraníes por desmantelar. Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, sostuvo que dialogar “no significa rendición ni retirada”.

Durante la jornada también se reportaron nuevos incidentes en el Golfo Pérsico. Catar informó que un carguero que se dirigía a sus aguas fue alcanzado por un dron cerca del puerto de Mesaieed. Aunque no hubo reivindicación oficial, medios iraníes afirmaron que la embarcación tendría bandera estadounidense. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también denunciaron intentos de ataques en sus territorios.

La tensión se extendió además hacia Europa. Irán lanzó advertencias contra Francia y Reino Unido ante la posibilidad de que desplieguen buques militares en el estrecho de Ormuz. El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que cualquier operación en la zona tendría fines de seguridad marítima y no de confrontación militar directa.

Entretanto, Trump confirmó que abordará la situación de Irán durante su próxima visita a China, donde buscará presionar al presidente Xi Jinping debido a las relaciones comerciales entre Pekín y Teherán, especialmente por la compra de petróleo iraní.

Lea más: Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

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