“Ya agoté las siete vidas del gato”: la entrevista de Vargas Lleras con EL COLOMBIANO en la que habló sobre la muerte

La frase apareció casi al final de una entrevista política. Germán Vargas Lleras acababa de hablar sobre Gustavo Petro, la Corte Constitucional, las elecciones de 2026 y la oposición. Pero cuando la conversación derivó hacia su salud, el exvicepresidente dejó una confesión que hoy, tras su muerte, adquiere otro peso: “Ya agoté las siete vidas del gato”. A lo largo de más de tres décadas, sobrevivió a bombas, accidentes, enfermedades y diagnósticos que lo pusieron varias veces frente a la posibilidad real de morir.
“Ya agoté las siete vidas del gato”, dijo.
La frase apareció cuando recordó el accidente de bicicleta que sufrió en Boyacá. Iba de Bogotá hacia Sogamoso cuando, a la altura de Duitama, la llanta se enredó en un antiguo carril férreo incrustado sobre la carretera. La caída fue brutal.