¿Cómo evoluciona el seguro de vida en Colombia? Claves del mercado y nuevas alternativas

El seguro de vida en Colombia atraviesa un proceso de transformación en medio de un mercado que aún enfrenta desafíos en cobertura y cultura financiera. Aunque cerca de 17 millones de personas cuentan con algún tipo de seguro, datos revelados por Fasecolda muestran que la mayoría de estas pólizas están ligadas a créditos o esquemas colectivos, mientras que apenas unos 2,5 millones corresponden a seguros individuales voluntarios.
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Esta brecha evidencia un rezago en la planificación financiera de largo plazo en el país, donde la penetración del seguro de vida se mantiene alrededor del 1,5% del PIB. A pesar de esto, el sector asegurador muestra señales de crecimiento: el mercado en general movió cerca de $40,9 billones en primas emitidas, con un aumento del 10,2%, y los seguros de vida registraron un crecimiento cercano al 9,4%.
En este contexto, las aseguradoras han comenzado a ajustar su oferta hacia modelos que combinan protección con ahorro y construcción patrimonial. El cambio responde a factores como la incertidumbre económica, el envejecimiento de la población y la necesidad de contar con instrumentos financieros más flexibles.