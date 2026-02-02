Gobierno cambiará subsidios por paneles solares: ¿qué pasará con la energía de los estratos 1, 2 y 3?

El Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios el proyecto de resolución que reglamenta el programa Colombia Solar, una política estructural del Gobierno Nacional que propone un cambio de fondo en la forma como se apoyan los hogares de menores ingresos en el pago de la electricidad.
En Colombia, los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben un apoyo económico que cubre parte de su consumo de energía eléctrica. Este beneficio se financia con los aportes de los estratos 5 y 6, a través de la factura del servicio, y con recursos del Gobierno Nacional provenientes de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.
Puede leer: Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro
Hoy, el monto del subsidio depende del estrato socioeconómico: los hogares de estrato 1 reciben hasta un 60% de descuento en la tarifa, los de estrato 2 hasta un 50%, y los de estrato 3 un 15%.