¿Hasta cuándo irán las intensas lluvias de los últimos días en Colombia? Este es el pronóstico del clima

El panorama meteorológico en Colombia presenta un escenario de alta inestabilidad, según los expertos, luego de que en varios lugares del país como Medellín, Bogotá, Tolima, los santanderes, entre otros, se vieran episodios de fuertes lluvias que generaron graves emergencias. Le recomendamos leer: No fue solo percepción: en enero llovió más del doble del promedio histórico registrado en Antioquia Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las últimas horas y días han estado marcados por una abundante nubosidad y precipitaciones que oscilan entre moderadas y fuertes, acompañadas en diversos puntos por tormentas eléctricas.

Estas condiciones afectan principalmente al centro y suroccidente del mar Caribe, así como los sectores específicos de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santanderes, Tolima y gran parte de la región Pacífica y Amazónica. Para el resto de la jornada de este lunes en adelante, la entidad prevé que la tendencia húmeda se mantenga. Se estiman precipitaciones con acumulados medios a altos y descargas eléctricas en Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá, Putumayo y Vaupés.

En regiones como La Guajira, Atlántico y los Llanos Orientales, se esperan lloviznas más leves. Por su parte, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registrará lluvias esporádicas durante la tarde, con una transición hacia el tiempo seco para las horas de la noche.

El comportamiento de las lluvias en febrero: ¿cuándo dejaría de llover en el país?

Contrario a la tendencia histórica, febrero no traerá el cese definitivo del agua. Aunque tradicionalmente es un mes de reducción de lluvias en el Caribe y los Llanos Orientales, los modelos climáticos actuales sugirieron precipitaciones por encima de lo normal en este mes.

En el centro de la región Andina, específicamente en el Eje Cafetero, los valores se mantendrán dentro de los rangos esperados, mientras que en el sur de esta misma región, se verá una disminución frente a los datos de enero. Entérese: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá Según el Ideam, la Amazonía continuará en su periodo de máximas precipitaciones, afectando principalmente al Trapecio Amazónico y el Piedemonte de Putumayo. En el Pacífico, los niveles se mantendrán cercanos a la normalidad, con picos máximos en el occidente del Cauca. De esta manera, la entidad especializada detalló a nivel país que durante este mes de febrero también habrá lluvias en diferentes cantidades, contando con bastante precipitación y humedad, por lo que esperan que todo cambie para marzo, dependiendo del monitoreo.

Solicitud a la prevención por parte de las autoridades

Jennifer Dorado, quien llegó hace poco a ser la nueva jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia constante pese a las variaciones locales. “Si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia. Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”, expresó.

Finalmente, el instituto resaltó que estas precipitaciones son determinantes para la recuperación de los niveles en los cuerpos de agua, tras los extensos periodos de sequía registrados previamente en diversas zonas del territorio nacional.