Gas importado golpeará el bolsillo: precio del GNL subirá 32% en junio

El precio del gas natural licuado (GNL), energético que ya cubre cerca de una cuarta parte de la demanda nacional, tendrá un incremento de 32% entre junio y agosto de este año, una situación que anticipa mayores costos para hogares, industrias, comercios y vehículos que operan con gas en Colombia.
Así lo explicó el experto minero-energético Sergio Cabrales, quien advirtió que el país enfrenta una creciente dependencia de las importaciones justo cuando el mercado internacional atraviesa una fuerte volatilidad y se acerca el fenómeno de El Niño.
“El precio del gas natural licuado (GNL), que cubre el 27% de la demanda nacional, aumentará 32% en junio”, señaló Cabrales.
El analista detalló que en febrero se negoció el gas natural licuado para el periodo marzo-mayo a un precio de US$13,96 por millón de BTU (MMBTU).
Sin embargo, en mayo se cerraron las negociaciones para junio-agosto en US$18,39/MMBTU, lo que representa un salto frente al periodo anterior.
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