Colombia es el país del mundo con más abogados: hay 801 profesionales por cada 100.000 habitantes

Cada año, miles de nuevos profesionales reciben su tarjeta profesional y se suman a un mercado jurídico que cada vez está más competido. Este escenario abre espacio para una interrogante: ¿en Colombia hay sobreabundancia de abogados? Esta percepción se da ante una posible saturación de profesionales en el gremio jurista.

De acuerdo con cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, para 2020 había aproximadamente 330.568 abogados vigentes en todo el país; para 2021 la cifra aumentó a 352.037; para 2022 fue de 375.580; y para 2023 ya había 397.766 abogados vigentes.

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En 2024 fue la primera vez que se superó la cifra de los 400.000 abogados, para ese año el dato fue de 410.491; mientras que para 2025 los abogados vigentes fueron 425.016.

Si este último dato se compara con la cifra de 2015, cuando se reportaban 244.336 profesionales de esta rama, se evidencia que el número de abogados vigentes en el país se ha incrementado 73,9% en los últimos 10 años.

Diego Márquez, director en MQA Abogados, señaló que el derecho se ha entendido como una herramienta para servir y que además puede resultar rentable, “y, al final, es una profesión liberal que no expira”, lo cual la convierte en una profesión atractiva para los estudiantes.

“Pero, también, hay otro detalle: un abogado sirve para múltiples cosas. Hay abogados que gerencian empresas. Abogados que litigan. Abogados que dirigen departamentos de talento humano. Abogados que asesoran empresas. En fin, es una carrera tan versátil que, seguramente, eso la hace atractiva”, añadió Márquez.

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Si se mira cuántos abogados hay por cada 100.000 habitantes, se encuentra que Colombia lidera el ranking con 801 profesionales. Según datos de World Population Review este listado continúa con Israel, con 694; República Dominicana, con 564; Brasil, con 473; Italia, con 403; y Estados Unidos, con 401. En el listado también aparecen Grecia, Portugal, Nueva Zelanda, Chipre, Canadá, Reino Unido, Alemania, Bulgaria y Rusia.

Mientras que Erick Rincón Cárdenas, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señaló que el problema en Colombia no es que haya demasiados abogados, sino que, por el contrario, “hay una distribución inequitativa del talento jurídico y, en algunos segmentos, una formación que no responde a las exigencias del mundo contemporáneo”.