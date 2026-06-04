Con el nuevo festivo que suma Colombia, ¿es el país con más feriados del mundo?

Colombia acaba de añadir un nuevo festivo a su calendario y con ello amplió una marca que ya mantenía entre las economías más desarrolladas del planeta. La sanción de la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, elevó a 19 el número de feriados oficiales en el país. La nueva celebración tiene carácter nacional y otorgará descanso remunerado a trabajadores del sector público y privado. Como ocurre con otros festivos religiosos cobijados por la Ley Emiliani, la fecha se trasladará al lunes siguiente para conformar un puente festivo. En 2026, aunque la conmemoración religiosa será el jueves 9 de julio, el descanso se disfrutará el lunes 13 de julio.

Con este cambio, Colombia se consolida como el país con más festivos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país supera a Japón y Lituania, que cuentan con 17 feriados oficiales, mientras que Eslovaquia tiene 15 y Corea del Sur, Luxemburgo y Turquía registran 14

¿Es Colombia el país con más festivos en el mundo?

Aunque Colombia lidera entre los países de la OCDE con 19 festivos oficiales en 2026, está lejos de ocupar el primer lugar a nivel mundial. Las clasificaciones en el ranking varían dependiendo de si se contabilizan únicamente los festivos nacionales o si también se incluyen celebraciones regionales y locales. Sin embargo, los países asiáticos suelen ocupar los primeros lugares debido a la combinación de festividades religiosas, culturales y nacionales. De acuerdo con distintos análisis internacionales, el primer lugar lo tendría Nepal con un registro de hasta 39 días festivos en un año, le siguen Myanmar, Irán, Sri Lanka, Bangladesh e India, entre las naciones con más jornadas no laborables.

Por otro lado, si se habla específicamente del año 2026, un estudio del Pew Research Center sobre los calendarios oficiales de 190 países encontró que Myanmar liderará el listado este año con 30 festivos nacionales, seguido por Bangladesh con 29 y Sri Lanka con 25. El promedio mundial, según esa investigación, es de 13 días festivos al año. En contexto: Es oficial, Colombia tiene un nuevo día festivo: se sancionó ley para celebrar a la Virgen de Chiquinquirá, ¿cuándo es? Con la incorporación del nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá, Colombia se ubica por debajo de ese grupo, pero sigue siendo uno de los países con más feriados de América Latina y el que más tiene entre los integrantes de la OCDE.

¿Los festivos afectan la productividad?

La incorporación de un nuevo festivo también tiene implicaciones para la actividad económica del país. Tomando como referencia una jornada laboral de ocho horas, los 19 feriados oficiales equivalen a cerca de 152 horas de trabajo que no se realizarán durante 2026, distribuidas a lo largo del calendario nacional. Lea más: Prima, festivos y Mundial: “el cóctel” que moverá el comercio en Colombia Este aumento en los días de descanso coincide con una etapa de transformaciones en el mercado laboral colombiano. A partir del 15 de julio de 2026 entrará en vigor una nueva reducción de la jornada máxima legal, que pasará de 44 a 42 horas semanales. A ello se suman los cambios introducidos por la reforma laboral de 2025, que amplió los recargos por trabajo nocturno y fortaleció las compensaciones para quienes laboren en días de descanso obligatorio, modificando la forma en que las empresas organizan sus horarios y costos laborales.

La creación del nuevo festivo eleva a 19 los feriados nacionales, que en conjunto representan alrededor de 152 horas de trabajo menos durante 2026. FOTO: Magnific.