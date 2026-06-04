Con el nuevo festivo que suma Colombia, ¿es el país con más feriados del mundo?

Colombia acaba de añadir un nuevo festivo a su calendario y con ello amplió una marca que ya mantenía entre las economías más desarrolladas del planeta. La sanción de la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, elevó a 19 el número de feriados oficiales en el país.
La nueva celebración tiene carácter nacional y otorgará descanso remunerado a trabajadores del sector público y privado. Como ocurre con otros festivos religiosos cobijados por la Ley Emiliani, la fecha se trasladará al lunes siguiente para conformar un puente festivo. En 2026, aunque la conmemoración religiosa será el jueves 9 de julio, el descanso se disfrutará el lunes 13 de julio.